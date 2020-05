Bis - Dominique Farrugia - critique

Résumé : Éric et Patrice sont amis depuis le lycée. Au fil des années, chacun a pris un chemin très différent : d’un côté Éric, hédoniste sans attaches aux multiples conquêtes, et de l’autre Patrice, père de famille « monogame » à la vie bien rangée. Après une soirée bien arrosée, les deux amis d’enfance se retrouvent propulsés en 1986 alors qu’ils n’ont que 17 ans. Ce retour dans le passé est l’occasion rêvée pour tenter de changer le cours de leur vie. Que vont-ils faire de cette seconde chance ?

Notre avis : Qu’on se le dise. Des Ch’tis, BIS n’en a ni la saveur ni l’ambition. Un simple raisonnement mathématiques suffit d’ailleurs à le démontrer :

Soit x une situation initiale engluée dans tous les poncifs du genre, et (x-30) une situation de retour 30 ans en arrière respectant les mêmes conditions. En prenant en compte le facteur BIS et x = 0

Alors : x*(x-30) = 0*(x-30) = 0

Donc : le film ne décollera jamais du plancher des vaches.

Après ce raisonnement chiffré quelque peu rocambolesque, il est cependant clair que Dominique Farrugia s’est englué dans un type de cinéma qui respecte des normes qu’il semble lui-même avoir étiquetées, avec des acteurs plébiscités par un public de moins en moins exigeant. Loin de nous l’idée de douter du talent d’humoriste de l’ami Franck ou de Kad (puisque tout le monde les appelle par leur prénom). Mais n’est-il pas gênant d’entendre de la bouche de milliers d’ados et d’adultes : « Je vais voir le nouveau Kad ou le nouveau Dubosc », comme si la seule évocation de leur nom suffisait à rendre le film poilant ? Ce phénomène ne fait que renforcer un manque d’originalité scénaristique érigé en vertu pour minimiser les risques. Les schémas, les structures, se voient de plus en plus simplifiés afin de satisfaire au plus grand nombre, transformant le public en masse bovine prête à être gavée d’images-clichés qui nourrissent des représentations attendues de tous. Ainsi, lorsque l’on voit les fesses de Dubosc après qu’il s’est réveillé entièrement nu en 1986, c’est la scène du slip kangourou de Camping qui se rejoue sous nos yeux. Si ce recours à l’autoparodie, qui culmine lorsque les deux compères pastichent la plus célèbre scène des Ch’tis, n’est pas déplaisant et donne naissance aux séquences les plus drôles du film, il n’en est pas moins symptomatique de la vacuité du discours de Dominique Farrugia.

N’ayant plus rien à dire de neuf, les acteurs sont réduits à des caricatures d’eux-mêmes qui cherchent à meubler les nombreux temps morts du film. Tout cela est bien évidemment assorti d’un bon sentimentalisme quasi forcené qui nous rappelle les valeurs de notre beau pays : travail, famille, patrie. Pauvre Franck, seul et laissé par sa femme, car il ne peut s’empêcher de courir la gueuse (tiens, tiens, les histoires de cocuage ne sont jamais bien loin...), pauvre type en somme, qui a besoin d’un retour dans le temps pour comprendre comment vivre heureux, ce qui pourrait impliquer de se « taper » la version jeune de la femme de son meilleur ami. Vive le couplet sur l’amitié. Blablabla. Que dire de Kad en bon père de famille, médecin gynécologue déconnecté de sa propre vie, qui pourrait potentiellement récupérer celle de son ami loser, criblé de dettes et sans attaches ? Non, on ne peut rester un post-ado en rut toute sa vie, mais on peut chercher à la pimenter pour ne pas tomber dans la morosité. C’est ce qui se passe lors des crises de la quarantaine ou/et de la cinquantaine. Y avait-il besoin de nous montrer cet état de crise en version flashback, comme l’avait déjà fait, et avec brio, un film comme Camille redouble, une seconde fois ? Rien n’est moins sûr. Quoi qu’il en soit, si Dominique Farrugia parvient à reconstituer plutôt pas mal l’ambiance des années 80 avec ses bars kitsch, ses dancing-clubs à roulettes (hommage direct à La Boum), ses téléphones fixes, ses tee-shirts funky et ses coupes de cheveux « so fresh », sa réalisation, elle, ne fait preuve d’aucune audace visuelle. Après un essai inventif bien que malhabile de reconstitution du Paris de 1986 en mode « crayonnages street » (où l’on sent l’influence de la déferlante américaine de ces années là), la caméra semble statique, se contentant d’enregistrer passivement les pérégrinations des deux héros. On aurait aimé être emportés, se sentir vraiment en décalage, mais ces années 80 manquent de fun et sont remplies de trucs vieillots qui n’ont finalement pas grand chose de dépaysant. Seul Julien Boisselier, en père médecin coincé et maniaque, semble coller avec le décor et tire son épingle du jeu. Pour le reste, on ne repassera pas.