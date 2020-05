Black Storm - Steven Quale - critique

Résumé : En une journée, la petite ville de Silverton est dévastée par une multitude de tornades sans précédent. Les habitants sont désormais à la merci de ces cyclones ravageurs et meurtriers, alors même que les météorologues annoncent que le pire est à venir… Tandis que la plupart des gens cherchent un abri, d’autres se risquent à se rapprocher de l’œil du cyclone pour tenter d’immortaliser en photos cet événement exceptionnel.

Critique Régulièrement touchés par des ouragans ravageurs, les États-Unis sont passés maîtres dans la production de films catastrophes dans lesquels les personnages subissent courageusement la violence des éléments déchaînés. Dans Black Storm, le message de la production est limpide : point de superstar hollywoodienne qui sauvera le pays dans ce film. Ici, les caméras sont braquées sur des gens ordinaires faisant face aux cyclones dans une petite ville. Le casting réunit ainsi des acteurs relativement peu connus- seuls Richard Armitage (Le Hobbit) et Sarah Wayne Callies (The Walking Dead) dans les rôles principaux sont susceptibles d’être reconnus par un large public. Des adolescents, un père de famille, une météorologiste, des chasseurs d’orages, les personnages de Black Storm ne sont pas d’une grande originalité, mais s’inscrivent dans la ligne directrice de la production, qui cherche davantage à impressionner le spectateur grâce aux effets visuels et sonores.

Le titre original, Into the Storm (« Au cœur de la tempête »), traduit l’autre particularité du film dans la mesure où la première moitié de Black Storm adopte le point de vue des caméras présentes dans la fiction. Toutes les caméras aujourd’hui disponibles y défilent : téléphones portables, caméscopes en tous genres, caméras de surveillance, caméras de sports extrêmes, tout est filmé, partout et en permanence. Les personnages, comme les spectateurs, doivent être aux premières loges pour voir la tempête faire rage, toujours au plus près de l’action. Les images deviennent plus importantes que la vie et la caméra cassée devient synonyme de mort pour le caméraman imprudent. Black Storm se veut être un film de son temps, un temps où tout événement est à portée de caméra, où filmer l’action permet d’y prendre part et où les images se monnayent au prix fort.

Black Storm est donc un film divertissant dans les effets spéciaux qu’il déploie, mais sans grande originalité scénaristique : le parcours des personnages est couru d’avance, les rebondissements attendus, et ce jusqu’à l’épilogue, qui établit une morale un peu facile et superflue posant la tempête comme événement purgateur pour des personnages qui révisent a posteriori leur jugement de la vie. En dépit des faiblesses de son scénario, Black Storm pourrait malgré tout satisfaire les adeptes du genre et le public recherchant quelques frissons en plein été.