Blackbird, Blackberry - Elene Naveriani - critique

Résumé : Ethéro tient une épicerie dans un petit village reculé en Géorgie. À quarante-huit ans, cette femme indépendante et solitaire découvre tardivement l’amour et sa sexualité. Alors que cette passion nouvelle change sa façon d’envisager son avenir, elle doit faire face aux commérages des femmes de sa communauté et aux fantômes des figures patriarcales de sa famille.

Critique : Adapté du roman éponyme de Tamta Mélachvili (Merle, merle, mûre), Blackbird, Blackberry raconte avec douceur et poésie, le quotidien d’une presque quinquagénaire, bouleversé par la découverte de la sensualité, de la sexualité, et l’appropriation tardive de son corps.

Ethéro (dont le nom résonne comme Eros, dieu de l’amour), est réputée, au sein de son petit village de campagne, coincé au fin fond de la Géorgie, pour son mode de vie solitaire et casanier. Elle tient un magasin de produits de beauté, reçoit une clientèle quasiment exclusivement féminine, ne fait pas de bruits, contemple plutôt qu’elle n’agit, possède un goût prononcé pour les baies sauvages, qu’elle va chercher au flanc d’une falaise, et qui lui procure le seul sentiment jouissif de son existence réglée : un plaisir qu’elle décrit à l’une de ses amies de manière orgasmique. Un jour, alors qu’elle réapprovisionne ses rayons, elle fait l’amour, pour la première fois, avec l’homme qui la livre.

Débute une aventure sensible et charnelle, ponctuée de rencontres nocturnes, à l’abri des regards : car c’est bien au machisme ambiant que doit faire face Ethero, aux rumeurs qu’elle ne veut pas créer auprès de ses amies – de vraies harpies, des commères de bas étages, qui n’hésitent pas à rabaisser physiquement et psychologiquement Ethero, arguant à qui veut l’entendre, qu’elles, au moins, ont élevé des enfants pour leur patrie. C’est donc une révolte muette qui se met en place par cette histoire d’amour naissante, un geste et une émotion contre le poids des mœurs sociales, les ragots, les qu’en dira t-on.

La vie (au sens d’anima, de l’âme qui se met en mouvement) s’immisce petit à petit en Ethero. On la suit, au sein de plans réalisés avec une courte focale, qui permettent de capturer, dans des images presque figées, les changements dans l’existence de la protagoniste, ses impulsions corporelles, le pulsionnel, l’animal.

Le lien à la nature, et les métaphores qu’elle contient, irrigue le film : au commencement, il y a ce bouillonnement inarrêtable de l’eau, comme quelque chose que l’on empêcherait de jaillir – le désir ? Puis, ce même élément liquide apporte une clé de compréhension finale, en plus du regard pénétrant d’Ethero, face caméra, qui signe une prise de position : elle choisit la vie, et cela est renforcé par la bande sonore, où l’on perçoit le chuchotement tranquille d’une rivière, et le chant d’un oiseau : une atmosphère qui vient comme souligner l’arrivée du printemps, d’un renouveau...