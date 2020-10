Blackfury .T1 - Stéphane Goddard, Henscher - chronique BD

Résumé : Dans un futur très lointain un super-héro aux capacités hors normes se bat pour la paix. Mais lorsque sa co-équipière qui est aussi la femme de sa vie, se fait enlever en mission, son monde bascule...

Dès les premières pages, Blackfury nous en met plein la vue. Nous ne sommes pas sur Terre et encore moins au XXIe siècle. On retrouverait même davantage les styles vestimentaires du Cinquième élément de Luc Besson. Mais pendant quelques cases seulement. Ensuite, entre en scène Shide. Nom de code : Blackfury. Inspiré de comics américains, il est tout en volume, tout en puissance et possède un humour coup de poing. Alors, quand le terroriste lui demande avec stupeur qui il est, Blackfury lui balance à travers la double planche un coup de pied dans les dents, et lui réponds "J’suis dentiste".

Soudain, Shide se fige. Pour retrouver l’otage kidnappé par l’Alliance du Styx, il doit utiliser ses sens ultra-développés. Car Blackfury c’est ça, un hyper-héro maîtrisant toutes les techniques de combat existantes, fort et indestructible grâce à sa combinaison en menta-graphène et l’esprit aussi affuté qu’un samouraï. Recruté par l’U.P.O, l’Ultimate Peace Organisation, elle-même dirigé par le Triumvirat, des triplés hyper-intelligent, Shide met ses talents au service de la paix. Il est calme, efficace, le meilleur agent de la galaxie en somme. Mais ce qui va lui permettre d’être aussi attachant et humain à travers le récit et malgré ses capacités extraordinaires, c’est la relation amoureuse qu’il entretient avec Sky, sa partenaire. Souvent laissé de côté ou minimisé, la relation amoureuse des supers-héro, ainsi que la femme en elle-même, n’apportent pas toujours de richesse dans les récits de comics. Ici, c’est justement ses sentiments pour Sky qui vont impacter grandement le comportement de Shide et le pousser à évoluer.

Stéphane Goddard, Henscher / Mahô Editions

Des personnages charismatiques, une méchante vraiment pas sympa, un univers inventé de toute pièce et inspiré autant par des créatures fantastiques que par une ultra haute technologies, Stéphane Goddard, le créateur de Blackfury a bien fait les choses. Ce qui a été créé avec ce comics est innovant, presque du jamais-vu. Car, visuellement, c’est dingue. L’entièreté de la BD est dessinée dans une palette bichromatique de noir et doré avec parfois quelques touches de couleur comme le rouge (pour le sang évidemment). L’application des couleurs est homogène, ainsi le noir est mat et profond tandis que le doré se décline dans une variation de teinte plus ou moins lumineuse selon l’intensité du récit.

Stéphane Goddard, Henscher / Mahô Editions

À la manière d’un collage, les cases semblent découpées puis ajustées sur un fond aussi noir que la tenue de Blackfury ou de Sky. Cette technique efface les gouttières, estompant ainsi les démarcations entre le contenu des cases et les marges des planches, plongeant le lecteur dans une multitude d’action semblant se déroule en même temps. La mise en page de Blackfury, ses couleurs, ses graphismes sont véritablement les raisons de son succès, rendant le récit dynamique, presque futuriste.

Pour ce qui est du style graphique des personnes, Stéphane Goddard explique avoir été beaucoup influencé par arts visuels japonais. Des lignes simples élégantes, des corps longilignes et anguleux, on retrouve effectivement le minimalisme nippon.

Stéphane Goddard, Henscher / Mahô Editions

Même si ce premier tome ne représente que l’introduction à l’univers créé pour Blackfury, on sent tout de même le potentiel, tant graphique que scénaristique de ce concept. À la manière des comics, on retrouve en fin d’ouvrage quelques artwork des personnages et paysages du récit, ainsi qu’un petit entretien donné par l’auteur, sur ses inspirations et ses méthodes de dessin. Semblable à la note d’intention que pourrait livrer un réalisateur, ces lignes offrent quelques clés pour mieux comprendre Shide et et le travail de Stéphane Goddard.