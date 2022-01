Blade Runner 2029. T. 1 - Mike Johson, Andres Guinaldo, Marko Lesko - la chronique BD

Résumé : Dix ans après l’affaire qui l’a faite enrôler comme agent double dans le camp des androïdes, l’agent Ash a fait s’échapper pas mal de réplicants et vit même avec l’une d’elle. Pourtant, un groupe fait resurgir une menace, en forme de résurrection...

Il y a eu les nostalgiques de Dick, puis de Scott, et désormais de Villeneuve : l’univers de Blade Runner continuer de s’étendre et de s’étaler. La série de comics, dont le premier cycle se déroule en 2019 – une date anecdotique, puisqu’il y désormais deux ans que la chronologie originelle a été rattrapée – prend cette fois place en 2029. Le lecteur se laissera donc transporter par cette uchronie qui a placé dans le robot une case d’émotion. Ces robots sont le reflet de nos migrants actuels : des pestiférés par une partie de l’opinion publique qui ignore – ou feint d’ignorer – que ceux-ci participent à la bonne santé des rouages d’un système qui profite de cette main d’œuvre corvéable et peu onéreuse. Le message est hélas encore et toujours d’actualité, mais si la Tyrell Corporation est cette fois ci absente, les hautes sphères sont encore égratignées, voire blessées par un terroriste aux allures de révolutionnaire. Ash, qui jouait sur une corde raide, entre sa santé et son métier, se retrouve en danger face à un réplicant qui veut défier la mort, puis l’humanité. La tension est montée d’un cran donc, avec pas mal de tabassage et d’assassinats dès ce premier tome, qu’il sera donc difficile de dépasser.

Mike Johson, Andres Guinaldo, Marko Lesko / Delcourt

Comme Andres Guinaldon est de retour aux manettes de l’illustration, il n’y a aucun problème pour se remettre dans le bain : rues moites et cosmopolites, imperméables et lunettes rétro, boutiques étranges et voitures volantes, les références sont notables. La violence semble avoir été décuplée avec le nombre des années, et après une trilogie 2019 qui montait crescendo, 2029 est bien parti pour battre un record de morts dès le début. Cous brisés, nez cassés, yeux arrachés, les membres humains sont mis à mal. Il s’agit d’un marqueur de Blade Runner : la une violence est assumée. Pour le reste, pas de surprises : le scénario à rebondissement est épaulé par un dessin maîtrisé.

De retour, la série comic s’offre une seconde trilogie – qui peut d’ailleurs se lire indépendamment de la précédente – pour s’immerger à nouveau dans cette Californie crépusculaire où l’humain teste ses limites.