Blanche-Neige en live action, le film maudit de Disney !

News : Malheureusement, le film n’a pas réussi à rembourser son budget. Cela n’a pas empêché Disney de programmer de nouveaux films en prises de vue réelles, se basant sur les dessins animés qui ont bercé notre enfance.

En 2022, lors de la D23, les studios Disney ont confirmé le remake de Blanche-Neige et les sept nains. La première photo de ce remake a été publiée en octobre dernier par The Hollywood Reporter, suscitant des controverses et l’indignation de certaines communautés. Aujourd’hui, le film est au cœur de nombreux débats et certaines rumeurs disent qu’il serait sur le point d’être annulé.

Du livre aux écrans

À l’origine, le conte de Blanche-Neige, écrit par les frères Grimm, a été publié en Allemagne dans les Contes de l’enfance et du foyer en 1812, et traduit en anglais en 1823 sous le nom de Boule de neige. Plusieurs versions se sont succédé par la suite.

Après une adaptation en film muet (1916), c’est en 1938 que les studios Disney sortent leur premier long-métrage d’animation adaptant le conte. C’était un projet ambitieux pour Disney, qui était au bord de la faillite. Le studio devait se montrer innovant pour se démarquer de ses concurrents et attirer du monde en salle. Les scénaristes ont donc modifié de nombreux passages de l’histoire et proposé une version très édulcorée.

Pari réussi ! Blanche-Neige et les sept nains fut acclamé par le public et il a attiré plus de vingt millions de spectateurs en salles. En 1939, Walt Disney recevra un Oscar spécial pour ce film, qui va devenir très symbolique pour la compagnie aux grandes oreilles.

En dehors de Disney, le conte des frères Grimm a eu droit à d’autres adaptations par la suite au cinéma, comme Mirror Mirror (2012) avec Julia Roberts et Lily Collins, la star de la série Emily in Paris ou encore une version d’heroic fantasy avec Blanche-Neige et le chasseur la même année avec Kristen Stewart et Charlize Theron. En 2011, Blanche-Neige est interprétée par Ginnifer Goodwin dans la série Once Upon a Time.

La vague des adaptations en live action chez Disney

C’est la sortie d’Alice au pays des merveilles de Tim Burton (2010) qui a lancé la tendance. Le film fut un énorme succès au box-office mondial en dépassant les cent-seize millions de dollars de recettes aux États-Unis lors de son premier week-end.

Ce film a apporté un vent de nouveauté. En effet, c’est la suite directe du film d’animation de 1951 et ce n’est une adaptation du livre de par Lewis Carroll, De l’autre côté du miroir. L’histoire est un script original. De plus, Tim Burton a décidé de privilégier des effets numériques en 3D, à la place du stop motion, qui l’avait fait connaître auprès du grand public avec L’étrange Noël de Monsieur Jack (1993) et Les noces funèbres (2005).

En 2017, La Belle et la Bête de Bill Condon avec Emma Watson atteint le milliard de dollars au box-office mondial. Satisfait de ces performances, Disney entreprend d’adapter tous ses classiques. Blanche-Neige et les sept nains vient se placer en haut de la liste.

Le film est réalisé par Marc Webb, qui a travaillé sur la saga The Amazing Spider avec Andrew Garfield ou encore la comédie romantique (500) jours ensemble. On retrouve au scénario Greta Gerwig, future réalisatrice de Barbie, au côté d’Erin Cressida Wilson.

Côté casting, c’est Rachel Zegler qui fut choisie pour incarner Blanche Neige. Elle a été vue récemment dans le dernier Hunger Games en novembre dernier et dans West Side Story de Steven Spielberg ou encore dans Shazam 2. Quant à la méchante Reine, elle est interprétée par Gal Gadot, connue pour son rôle de Wonder Woman ou encore celui de Giselle dans la saga Fast and Furious.

Des nouvelles chansons sont prévues pour cette nouvelle version. Les paroliers sont Ben Pasek et Justin Paul, qui ont travaillé sur les films La La Land et The Greatest Showman.

Les polémiques autour du film

Le tournage a été chaotique, à cause de la pandémie de Covid-19 et d’un incendie sur le plateau. À l’origine prévue pour une sortie en salle en 2024, Disney a repoussé la date en 2025. Officiellement, la compagnie a expliqué que ce changement était dû à la grève des scénaristes et des acteurs qui a secoué Hollywood récemment. Cependant, la cause est également liée aux controverses que le film a affrontées pendant sa production. Depuis quelques années, Disney fait face au wokisme, qui oblige les studios hollywoodien à modifier de nombreux éléments notamment dans le scénario . Le « wokisme » vient du mot « woke », qui veut dire « éveiller » en français. Il signifie le fait d’avoir conscience des inégalités sociales et du racisme.

L’objectif des studios est d’éviter les stéréotypes afin de ne heurter aucune communauté et de ne pas choquer le grand public. Disney a essayé de prendre des précautions avec ce film. Malheureusement, chaque décision prise par le studio a eu l’effet inverse et elles ont eu un impact sur le développement du projet.

C’est pour cette raison que le choix de l’actrice pour le rôle de Blanche-Neige s’est porté sur Rachel Zegler, âgée de vingt-deux ans aujourd’hui, et qui a des origines colombiennes. Sa couleur de peau avait choqué le public, car Blanche-Neige est censée avoir la peau « blanche comme la neige ». Ensuite, elle a déclaré dans une interview « Nous ne sommes plus en 1937 et Blanche-Neige ne sera plus sauvée par le prince et ne rêvera plus du grand amour. Elle sera la dirigeante qu’elle sait qu’elle peut être ».

Dans un second temps, Peter Dinklage, l’acteur qui a joué le rôle de Tyrion dans Game of Thrones, a fait plusieurs déclarations en 2022 en accusant Disney d’alimenter les stéréotypes sur les nains. Atteint de nanisme, il explique que montrer des « nains vivant ensemble dans une grotte » n’est pas progressiste.

Face à ses polémiques, Disney a fait volte-face : les nains ont été retravaillés en CGI et la mention « nains » dans le titre a été changée en « créatures merveilleuses » avant d’être enlevée définitivement.

À ce jour, Blanche-Neige en live action est toujours en préparation et il doit sortir le 21 mars 2025 au cinéma.