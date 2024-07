Dans ma bulle #408 - Ping-pong, à toi de jouer ! Le sport à l’honneur à la MCA, en compagnie de Marie-Luz Ceva et Laurent Dréano

En partenariat avec les 28e rendez-vous de la Bande Dessinée, Amiens se prend au jeu ! et l’Olympiade culturelle, la Maison de la Culture d’Amiens présente l’exposition Ping-pong, à toi de jouer ! qui propose un parcours protéiforme à travers les croisements de l’art, du sport et des passions qu’ils suscitent"

"À travers les différents espaces de la MCA, on pourra découvrir :

L’histoire vraie du pongiste qui a réconcilié Chine et États-Unis pendant la guerre froide, relatée dans la bande dessinée La Diplomatie du Ping-Pong, de Alcante et Alain Mounier qui vient de paraître aux éditions Delcourt en mai 2024. ; la fresque monumentale Singolarità : plurale femminile de la mangaka italienne Federica Di Meo, réalisée spécialement pour cette exposition ; les portraits des porteuses et porteurs amiénois de la flamme Olympique et Paralympique ; des rencontres virtuelles, en audio et vidéo, avec les sportives et sportifs des clubs d’Amiens Métropole, vus par Cédric Orain – artiste associé, dans le cadre de son projet Histoire d’un geste ; un salon de lecture manga en partenariat avec la librairie Bulles en stock et les bibliothèques d’Amiens Métropole et des tables de ping-pong en libre accès, grâce au partenariat avec l’entreprise Cornilleau…."

Un échange enregistré, par Fred Michel, lors de la dernière édition des Rendez-vous de la bande dessinée d’Amiens.