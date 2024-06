L’Association des critiques de bande dessinée dévoile ses 10 indispensables de l’été 2024 !

L’ACBD a dévoilé, à l’occasion du week-end de clôture des Rendez-vous de la bande dessinée d’Amiens, une sélection de 10 titres parus en 2024 à emporter en vacances avec soi. La sélection est riche et éclectique, même si le manga – sans doute victime de sa sérialité pour ce genre d’exercice – est absent. Les titres retenus témoignent toutefois bien de la richesse du paysage éditorial et des talents de la bande dessinée contemporaine.

On retrouve à la fois des titres autobiographique, comme l’excellent Sang neuf de Chauzy, des récits historiques avec L’odeur des pins, qui nous vient d’Allemagne, Petit pays du duo Savoia/Sowa et Le combat d’Henri Fleming, ou encore du western avec Carcajou. Trois comics se distinguent avec le très remarqué Au-dedans de Will McPhail, dessinateur au New Yorker, Horizons obliques et l’autobiographie de Zoé Thorogood It’s lonely at the centre of the earth, titre nommé aux Eisner Awards qui explore la santé mentale de l’autrice. Enfin, difficile de passer outre l’adaptation de La route par Manu Larcenet, succès à la fois critique et commercial depuis sa sortie au mois de Mai.

Retrouvez la liste complète ci-dessous avec nos critiques associées :

Avec une telle sélection, vous pouvez sans crainte vous rendre chez votre libraire.