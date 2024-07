Le Festival Play It Again ! 2024 annonce sa programmation

La 10e édition de Play It Again ! se tiendra du 18 septembre au 1er octobre 2024 autour du thème "Que la fête recommence !"

News : Proposé depuis 2019 par l’Agence pour le développement régional du cinéma, en collaboration avec le Centre national du cinéma et de l’image animée et d’autres partenaires, le festival Play It Again ! permettra au public de découvrir ou redécouvrir en salles des classiques du septième art et des raretés pour cinéphiles, tous ces films ayant bénéficié d’une restauration. La thématique "Que la fête recommence !" a été proposée en concertation avec les distributeurs et le Syndicat des Catalogues de Films de Patrimoine (SCFP).

La programmation

14 juillet de René Clair

1932 | France | 1h31 | Tamasa / TF1 Studio

Divorce à l’italienne de Pietro Germi

1961 | Italie | 1h44 | Les Films du Camélia

Dommage que tu sois une canaille de Alessandro Blasetti

1954 | Italie | 1h35 | SND

French Cancan de Jean Renoir

1955 | France | 1h37 | Gaumont

Grease de Randal Kleiser

1978 | États-Unis | 1h50 | Park Circus / Paramount

Haut les cœurs !​ de Solveig Anspach

1999 | France / Belgique | 1h50 | Diaphana

Jour de fête de Jacques Tati

1949 | France | 1h26 | Carlotta Films

La Boum​ de Claude Pinoteau

1980 | France | 1h55 | Gaumont

La Dolce vita de Federico Fellini

1959 | France / Italie | 2h55 | Pathé Films

La Fille du 14 juillet de Antonin Peretjatko

2013 | France | 1h28 | Shellac

La Grande bouffe de Marco Ferreri

1973 | France | 2h05 | Tamasa Distribution

Le Carnaval de la petite taupe​ de Zdeněk Miler

1963-1976 | Tchéquie | 5 courts métrages de 40 minutes | Les Films du Préau

Le Cirque​ de Charles Chaplin

1928 | États-Unis | 1h12 | mk2.alt

Le Jour des rois de Marie-Claude Treilhou

1991 | France | 1h37 | Les Films du Losange

Le Magicien d’Oz de Victor Fleming

1939 | États-Unis | 1h41 | Warner Bros

Le Salon de musique de Satyajit Ray

1958 | Inde | 1h40 | Les Acacias

Noblesse oblige​ de Robert Hamer

1949 | Royaume-Uni | 1h50 | Tamasa / Studiocanal

Les Demoiselles de Rochefort​ de Jacques Demy

1966 | France | 2h00 | Ciné-Tamaris

Nowhere de Gregg Araki

1997 | États-Unis / France | 1h25 | Why Not Productions

Saravah de Pierre Barouh

1969 | France | 1h00 | Arizona Distribution

The Amusement Park​ de George A. Romero

1973 | États-Unis | 53min | Potemkine Films

The Party​ de Blake Edwards

1968 | États-Unis | 1h35 | Splendor films

The Wicker Man​ de Robin Hardy

1973 | Royaume-Uni | 1h34 | Lost Films

Viva Maria ! de Louis Malle

1965 | France / Italie | 1h57 | Malavida

Woodstock – 3 jours de musique et de paix

(Director’s Cut)​ de Michael Wadleigh

1970 | États-Unis | 3h44 | Warner Bros

SÉANCES SPÉCIALES

La Fête sauvage de Frédéric Rossif

1975 | France | 1h35 | Tamasa Distribution

En partenariat avec La Cinémathèque du documentaire

Goémons de Yannick Bellon

1948 | France | Doriane Films

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine

Alice Guy, première femme réalisatrice

1898-1910 | France | 15 courts métrages pour un programme de 45 minutes | Gaumont

En partenariat avec GP Archives