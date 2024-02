Alice au pays des merveilles - Tim Burton - critique

Résumé : Alice, désormais âgée de dix-neuf ans, retourne dans le monde fantastique qu’elle a découvert quand elle était enfant. Elle y retrouve ses amis le Lapin Blanc, Bonnet Blanc et Blanc Bonnet, le Loir, la Chenille, le Chat du Cheshire et, bien entendu, le Chapelier Fou. Alice s’embarque alors dans une aventure extraordinaire où elle accomplira son destin : mettre fin au règne de terreur de la Reine Rouge.

Critique : Même robe bleu azur, chevelure blonde et coiffure identiques... Alice version 2010 reprend les codes physiques du personnage de 1951, créé par Walt Disney, avec une différence, et non la moindre : la jeune fille a désormais dix-neuf ans et est devenue une femme. Elle se montre audacieuse avec sa mère et affirme ses opinions. Ses centres d’intérêt ne sont plus les mêmes. Son appréciation des merveilles qu’elle découvre, non plus. Elle n’a aucun souvenir de son périple passé et, lorsqu’elle retrouve ces lieux à l’aube de l’âge adulte, elle commet exactement les mêmes erreurs qu’auparavant, notamment lors de la chute dans le terrier. Celle-ci fait, par ailleurs, penser au Alice de Jan Svankmajer : mêmes plans, mêmes cadrages serrés, même photographie contrastée. Tim Burton a multiplié ses sources d’inspiration pour offrir sa version d’Alice au pays des merveilles (le cinéma en compte déjà plus d’une dizaine).

Le changement d’âge n’est pas la seule liberté majeure par rapport à l’histoire originale. Alors que dans le récit de Lewis Carroll, au-delà du personnage central, toutes les figures sont d’importance égale : ici, le Chapelier devient le guide, l’ange gardien, voire l’alter ego de la jeune femme, la protégeant envers et contre tout, donnant une légitimité commerciale à l’exploitation du nom de Johnny Depp, en haut de l’affiche. Personnage attachant (aux faux airs du Willy Wonka de Charlie et la chocolaterie), ses émotions sont perceptibles par le changement - astucieux - de la couleur de sa peau et de ses vêtements. Plus ceux-ci sont ternes, moins il est de bonne humeur.

Concrètement, cet Alice au pays des merveilles n’a que peu à voir avec l’original littéraire, si ce n’est quelques détails du décor et des personnages. S’agissant du récit, il n’est ni question de surprise, ni d’absurdité, ni de dilemmes kafkaïens... mais de logique ! Un comble !

Dès le départ, le nœud de l’intrigue et sa résolution sont annoncés par un parchemin prophétique : Alice a une mission, destituer la Reine Rouge de son trône. Si on peut bien sûr comprendre son parcours comme une quête initiatique lui permettant de devenir définitivement adulte (elle doit enfin faire des choix en tant qu’individu et en tant que femme particulièrement), Tim Burton passe malheureusement à côté de ce qui fait la spécificité absurde de l’œuvre de Lewis Carroll. Le cinéaste ne nous plonge pas tout à fait dans un monde bariolé et excentrique mais dans un milieu certainement plus sombre qu’on aurait pu l’imaginer - ce qui n’est pas pour déplaire, puisqu’il s’agit ainsi pour le réalisateur de Sweeney Todd de marquer son recul par rapport à l’œuvre, dans la mesure où celle-ci propose plusieurs niveaux de lecture. Mais, lorsque les combats prennent des allures de batailles façon Le monde de Narnia ou Le seigneur des anneaux, on se demande où est passée la magie quelque peu baroque de Tim Burton. Sa vision d’Alice au pays des merveilles n’échappe donc pas à la mode.

Si le cinéaste se perd ainsi un peu en chemin, les aficionados de l’auteur pourront se raccrocher tant bien que mal aux quelques éléments de cohérence avec son œuvre. Le Wonderland que la jeune femme (re)découvre rappelle indéniablement l’univers de Burton - notamment la poésie mélancolique du jardin d’Edward dans Edward aux mains d’argent. De manière récurrente dans la filmographie du cinéaste, on retrouve la mise en place de deux univers dans une opposition aussi frontale que factice, voire biaisée. Deux reines, deux châteaux (tout droit sortis de La Belle au bois dormant), deux armées, qui se battent sur un échiquier géant (figure centrale de De l’autre côté du miroir et ce qu’Alice y trouva). On appréciera aussi l’humour typiquement burtonien comme la scène, déjà très drôle dans le livre, de la partie de croquet avec des flamants roses, qui vient nous rappeler que le cinéaste n’a pas perdu de sa verve. Niveau humour, mention spéciale pour la Reine Rouge, interprétée par Helena Bonham Carter, qui, avec sa tête énorme et grotesque, vissée sur son tout petit corps, crie toujours plus qu’elle ne coupe de têtes. Ouf, tout n’est pas perdu !

