Tout peut arriver - Nancy Meyers - critique

Résumé : Sexagénaire et célibataire endurci, Harry ne sort qu’avec des femmes de moins de trente ans. En week-end avec sa dernière conquête, Marin, dans la villa de la mère de celle-ci, Erica, une élégante sexagénaire, Harry est assailli de douleurs à la poitrine le contraignant à passer sa convalescence dans cette villa. À contrecœur, Erica accepte de jouer les infirmières. Malgré ses préjugés, Harry se découvre alors une attirance pour Erica qui, après quelques réticences, va redécouvrir l’amour dans les bras de son hôte.

Critique : Trois ans après le réussi Ce que veulent les femmes, Nancy Meyers revient avec un titre et un casting des plus prometteurs. Réunir dans un même film Jack Nicholson, Diane Keaton, France McDormand et Keanu Reeves a de quoi attirer tous les amoureux du cinéma. Hélas, Tout peut arriver ne tient pas ses promesses et prouve, s’il le fallait encore, qu’aligner des stars sur une affiche n’est pas une garantie de réussite. Pour son quatrième film en tant que réalisatrice, Nancy Meyers se contente en effet de filmer une comédie romantique ultra-classique et relativement poussive.

La grâce et l’élégance de la pétillante Diane Keaton parviennent pourtant, par moments seulement, à tirer le film vers le haut, masquant le peu d’engagement d’un Jack Nicholson minimaliste et des seconds rôles avant tout là pour jouer les faire-valoir. Grâce à des dialogues ping-pong extrêmement rythmés et parfaitement écrits, la première heure du film est savoureuse de drôlerie et de charme. Mais perdant au fil des minutes son rythme initial, le film s’enlise progressivement dans des discours convenus et aurait mérité d’être amputé de trente minutes superfétatoires.

Finalement, le seul pari osé de la réalisatrice américaine est d’aborder un thème peu traité au cinéma : les relations amoureuses des plus de soixante ans. Malheureusement, c’est trop peu pour conserver l’attention d’un spectateur qui, dès les premières minutes du film, a tout compris à une intrigue simpliste et à un dénouement sans surprise. Tout peut arriver n’est finalement qu’une comédie sentimentale de plus, n’apportant rien d’innovant à un genre déjà très convenu. Décevant.