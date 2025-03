Blue Sun Palace - Constance Tsang - critique

Résumé : À New York, un salon de massage chinois sert de refuge à Didi, Amy et leurs amies. Loin de leur pays d’origine, elles forment une vraie famille. Quand Didi disparaît, Cheung, son amant, tente de trouver avec Amy l’espoir d’une nouvelle vie...

Critique : Dès la première séquence, le ton et la motivation du premier long-métrage de Constance Tsang sont donnés : il ne s’agit pas ici de développer une intrigue romanesque à la narration ciselée comme dans le cinéma classique français ou hollywoodien, mais de chroniquer l’existence marginale et laborieuse d’immigrés Chinois dans le quartier new-yorkais de Flushing.

Alors que le rêve de prospérité motive encore largement les étrangers venus tenter leur chance outre-Atlantique, Blue Sun Palace se fait anti-rêve américain, et étonne par sa radicalité formelle.

D’une durée de près de deux heures, le film ne compte pourtant que quelques centaines de plans. Très peu découpé, le métrage laisse ainsi toute sa place à l’expression et au développement des personnages, pour lesquels la réalisatrice porte un intérêt particulier, à tel point qu’elle place presque systématiquement sa caméra à des endroits quelque peu dissimulés, comme si elle craignait que celle-ci ne dérange ses protagonistes : dans l’angle d’une pièce, près d’un rideau, au pied d’un escalier…

De la même manière, le développement psychologique des personnages brille aussi par sa subtilité : c’est dans l’exécution des tâches de la vie quotidienne, les expressions des visages saisies par de longs plans rapprochés, les événements extérieurs venant bouleverser l’existence tranquille, qu’il se construit.

Blue Sun Palace dresse une immigration pour laquelle il n’y a pas de frontières entre la vie professionnelle et la vie privée. Si un drame survient, il faut continuer de travailler, voire travailler davantage si cela permet d’oublier son chagrin, affronter les péripéties et garder le silence.

N’allons pas croire, cependant, que Constance Tsang fait fi des sentiments et des désirs de ses protagonistes.

À la chronique sociale et politique se mêle les romances de Cheung, ouvrier cherchant à reconstruire sa vie amoureuse après la disparition de sa chère Didi. Fidèle au parti pris artistique et narratif de la réalisatrice, cette partie du récit se développe encore avec sobriété, retenue et pudeur. L’amour se dit par le regard, le contact physique chaste et la conversation.

S’inscrivant dans la catégorie des films américains à contre-courant de son industrie cinématographique, Blue Sun Palace est un conte immobile qui transcende l’espace et le temps.