Bouchra - Orian Barki et Meriem Bennani - critique

Résumé : Bouchra, trente-cinq ans, cinéaste marocaine installée à New York, est paralysée par la peur de la page blanche. Un appel de sa mère depuis Casablanca ravive souvenirs et émotions enfouis. Au fil de leur échange, doux et fragile, une brèche s’ouvre, les images reviennent, les désirs aussi.

Critique : Rares sont les films d’animation qui donnent l’impression de faire surgir un territoire visuel entièrement neuf. Bouchra, réalisé par Orian Barki et Meriem Bennani, appartient à cette catégorie d’œuvres qui semblent moins prolonger une tradition que l’interrompre pour ouvrir une brèche. À la croisée de l’autofiction, du récit familial et de l’exploration identitaire, le long métrage construit une proposition esthétique singulière où les codes de la culture Internet, l’imaginaire furry et les questionnements liés à l’expérience queer se rencontrent dans un même mouvement.

© Lizard Production / Norte Distribution. Tous droits réservés.

L’animation évoque autant l’univers des VTubers que certaines formes de création numérique issues des communautés en ligne : VRChat, fursonas, machinima, DeviantArt, etc. Là où une grande partie du cinéma d’animation contemporain continue de rechercher la fluidité, le réalisme ou la perfection technique, Bouchra revendique une artificialité visible. Les personnages anthropomorphes, les textures numériques et les corps hybrides composent un espace où l’identité cesse d’être une donnée fixe pour devenir une matière en constante transformation.

Cette hybridation n’a rien d’un simple effet graphique. Elle devient un langage politique. Les personnages existent dans un état de transition permanent, comme si leur apparence matérialisait les tensions qui traversent leur existence : être marocaine et diasporique, attachée à une histoire familiale tout en cherchant à s’en émanciper, queer dans un environnement où certaines expériences demeurent difficiles à verbaliser. L’animation ne cherche donc pas à reproduire le réel. Elle souhaite représenter ce qui échappe au réel : les contradictions intérieures, les déplacements culturels, les sentiments d’inadéquation qui accompagnent souvent les parcours queer.

La grande réussite du film est de ne jamais traiter la question queer sous un angle strictement discursif. Le coming out, les rapports familiaux ou la découverte de soi ne sont pas seulement racontés ; ils sont inscrits dans la texture même des images.

Le spectateur est invité à ressentir avant de recevoir un message. Les ruptures de ton, les changements de forme et les glissements entre différents niveaux de réalité produisent une expérience de désorientation qui fait écho à l’expérience queer elle-même : celle d’une identité qui se construit souvent à travers l’écart, le doute et la négociation permanente avec les normes sociales.

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L’autre singularité de Bouchra tient à sa manière d’articuler héritage culturel et modernité numérique. Le film fait coexister ces deux éléments dans un même espace visuel. La culture marocaine traverse le récit sous la forme de souvenirs, langues, silences familiaux et gestes transmis. Face à elle, l’univers numérique apparaît comme un lieu d’expérimentation où de nouvelles identités deviennent possibles. Cette rencontre produit une esthétique inédite : ni folklore, ni futurisme, mais une forme de cyber-diaspora où les imaginaires du Maghreb dialoguent avec les langages visuels d’internet.

Ce qui frappe finalement dans Bouchra, c’est la sensation d’assister à l’émergence d’une nouvelle grammaire cinématographique. Le film emprunte aux réseaux sociaux, aux avatars numériques, aux cultures queer en ligne et aux expérimentations artistiques contemporaines pour inventer une forme qui lui est propre.

À une époque où l’animation est encore trop souvent associée à des modèles esthétiques standardisés, Bouchra rappelle que ce médium demeure l’un des plus puissants laboratoires des formes. Son esthétique est un moteur pour la mise en scène au-delà d’être un sujet. On ne trouve pas seulement une représentation des identités marginales, mais aussi l’invention d’une forme capable de les accueillir.