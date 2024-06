Bouhland - Rours - la chronique BD

Résumé : Trop dissipé, notamment envers le voisinage, le jeune Orage est envoyé par sa mère dans une école très spéciale destinée à le calmer : Bouhland, établissement de sorcellerie et monstres en tout genre où les règles sont chaque jour remises en question...

Critique : Avec Bouhland, Rours s’est probablement dit « Tiens, si je créais un Poudlard plus déjanté, où les gags de Kid Paddle pourraient allègrement côtoyer un univers fantastique de monstres à la Hotel Transylvanie », et le mélange qu’il a obtenu est à la fois très drôle et très original. Drôle car l’enchaînement se fait à la manière d’une BD humour, du moins au début, avec des situations à chaque fois inconfortables pour le héros, ce jeune Orage qui va déguster du feu, de la glace, des coups à foison, pour récolter bosses et pansements exagérés, même lorsqu’une fille vient lui déclarer sa flamme... Au-delà de cet aspect potache, c’est une lecture plutôt fine des moments clefs de l’école (au sens large du terme, puisqu’elle englobe un internat) qui se déroulent avec dérision : cours d’EPS en piscine en lévitation, jeux dans la cour de récréation, passage au self... Les personnages sont multiples et cela fait du bien de ne pas se cantonner à quatre ou cinq éléments reconnaissables pour embrasser dès le début le foisonnement d’une telle institution. En effet, avec ses professeurs, surveillants, camarades, employés de cantine, les personnages secondaires vont et viennent en premier ou arrière-plan pour une action directe ou future dans bon nombre de situations comiques, jusqu’aux cent dernières planches qui donnent une trame plus romanesque et suivi à un récit qui aurait pu se cantonner à un simple album souvenir de Bouhland, mais qui regorgera finalement bien d’aventures.

© Dupuis / Rours

Le style de Rours est affirmé : il recherche le rire avant tout. Du décor jusqu’aux moindres grimaces, Bouhland est un prétexte pour la comédie, un humour qui n’est pas sans rappeler celui du Petit Spirou, si l’on enlève le côté graveleux pour le remplacer par une belle tranche d’intertextualité pop très moderne, allant jusqu’aux mangas et aux références de comics très contemporaines, avec des expressions évidemment dans l’air du temps, tandis que les violences restent elles gratuites et donc intemporelles. Reconnaissables aisément, les personnages adoptent tantôt une attitude très agressive, faisant de l’établissement une zone de non droit, tantôt très fraternelle, créant alors une lieu au final chaleureux et où l’on a envie d’aller. Cette ambivalence, le héros le ressent, mais le lecteur également, faisant ainsi de Bouhland un monde qui jongle bien avec son nom, alliant la peur au divertissement, mais comptant sur le fait que l’on rit toujours après avoir eu peur.

© Dupuis / Rours

Pavé dense et drôle, Bouhland est un comic qui s’inspire de thèmes déjà vus et évidents pour les nouvelles générations, mais en fait un lieu moins sérieux, plus drôle et aussi plus en lien avec justement ces nouveaux lecteurs et lectrices qui commencent leur voyage vers la BD...