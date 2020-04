Braquer Poitiers - la critique du film

Résumé : Thomas et Francis braquent Wilfrid, propriétaire d’un ensemble de carwash. Contre toute attente, celui-ci se montre ravi de cette compagnie venant égayer sa vie solitaire, et les autorise à piquer dans la caisse. Bientôt, Hélène et Lucie, deux copines du Sud, les rejoignent pour profiter de l’été à Poitiers.

Notre avis : Interpréter une chanson de Brel relève de la pure gageure. C’est pourtant l’occasion pour le comédien Francis Soetens de donner vie à une scène qui, immanquablement, fera date dans l’histoire du cinéma. L’acteur, s’offrant au film avec une totale bonhomie, se met en effet à chanter un texte de Brel, anticipe même les mots du célèbre artiste, apporte au texte une épaisseur et une puissance rares sur un écran. Si nous commençons cette chronique sur une scène emblématique du film Braquer Poitiers, c’est que le long métrage lui-même est construit sur une succession de dialogues tous aussi truculents les uns que les autres. La drôlerie fréquente le cynisme, le rire est acide, donnant au film une connotation poétique et insolente.

Copyright Droits réservés

Le jury du prix Jean Vigo a visé juste. Il récompense une histoire totalement décalée où des personnages, tout autant marginaux qu’attachants, mettent à l’honneur les valeurs d’amitié et de solidarité. Deux compères, Francis et Thomas, décident de braquer une sorte de châtelain intellectuel et sensible, qui, en plus d’écrire des poèmes, tient une laverie automobile. La drôlerie s’empare du scénario, dès lors qu’on comprend que ce Wilfrid devient une sorte de victime compatissante, s’abandonnant avec ravissement à cette prise d’otage, en échange des quelques pièces de monnaie que lui rapporte son affaire. On ne se situe pas du tout dans une déclinaison savante du syndrome de Stockholm. La victime complaisante profite au contraire de la venue de ces drôles de gus pour remplir sa vie de joie et d’amitié.

Copyright Droits réservés

Braquer Poitiers parle d’amour dans la campagne qui avoisine la ville de Poitiers. Il s’agit d’un cinéma authentique, ancré dans la réalité certes décalée pour l’histoire, des gens de la campagne. Le récit échappe aux poncifs parisiano-centristes qui font si mal à un certain cinéma français, pour se centrer sur une galerie de personnages intègres, atypiques, souvent beaufs, mais d’une candeur inouïe. Braquer Poitiers est un cinéma qui réchauffe le cœur. On se régale autour de ces personnages et surtout en écoutant les textes du comédien, Wilfrid Ameuille, qui donne à entendre des poèmes d’une incroyable richesse.