Breaking News - Johnny To - critique

Résumé : Une équipe du journal télévisé retransmet en direct la fusillade qui oppose un bataillon de forces de police à cinq malfrats qui viennent de dévaliser une banque. La diffusion de la défaite humiliante des policiers porte un coup terrible à leur crédibilité. Jurant de capturer les criminels, la police réquisitionne trente mille hommes, lance des patrouilles dans toute la ville, sur les routes qui permettent de quitter Hong Kong, et surveille attentivement le périmètre de la frontière. Alors qu’il mène une autre enquête dans un bâtiment vétuste, le détective Heng découvre par hasard le repère des cambrioleurs. Le chef du gang, Yuan, voit alors des milliers de policiers se rassembler autour de l’immeuble et se préparer à lancer l’assaut. Pour damer le pion aux médias sur leur propre terrain, l’inspecteur Rebecca décide de transformer cet assaut en véritable spectacle télévisé.

Critique : La première scène de Breaking News est un plan-séquence de dix minutes qui enregistre sur bobine une fusillade dans les rues de Hong Kong, du début à sa fin. C’est un défi technique très impressionnant qui laisse craindre que le reste ne soit pas à la hauteur. Effectivement, la suite retombe vite dans des sentiers plus communs même si elle n’en reste pas moins pourvue de grands moments de cinéma.

Avec cet opus, le prolifique Johnnie To, dont la dernière réalisation sortie en France remontait à Fulltime Killer, tend à montrer une étroite collaboration entre la police et les médias et en autopsie les conséquences. Par exemple, les cambrioleurs utilisent Internet pour envoyer aux médias les photos prises de leurs téléphones portables. Les rebondissements sont disposés à intervalle réglementaire pour susciter l’intérêt et Johnnie To s’amuse comme souvent à rapidement digresser pour faire exploser le grotesque de situations tendues (les cambrioleurs, tueurs à gages et otages qui sympathisent autour d’un repas).

On peut discuter de la crédibilité des personnages et des situations mais la réussite s’avère plus technique que narrative (maîtrise visuelle sidérante, sens aigu de l’espace, organisation des plans...). De surcroît, le rythme alerte, enlevé, parfois fiévreux, facilite la lecture d’un récit linéaire qui passe comme lettre à la poste et s’achève sur un final étrangement étendu, romantique, mélancolique. Malgré les ombres tutélaires de Heat et d’Un après-midi de chien qui planent ostensiblement, ce film, avec Infernal Affairs et Running out of Time, est un beau condensé de ce qui se fait de mieux dans l’industrie hongkongaise depuis la rétrocession de 1997.

Le DVD





Le(s) supplément(s) à ne pas rater : On ne retient pas le making of misérable (douze minutes) qui n’apprend strictement rien sur le tournage, ni sur la réalisation de Johnnie To, ni sur ses ambitions artistiques (le plan-séquence, merde !!). On retient en revanche son interview d’une quinzaine de minutes dans laquelle il revient sur ses thèmes de prédilection (misogynie assumé). On retient également le documentaire sur sa société de production, passionnant tour de visite dans les coulisses mêmes du cinéma.

Image & son : Nerveux à souhait, ce DVD offre une qualité de visionnage très appréciable (superbe entrée en matière avec ce plan-séquence). Couleurs équilibrées, contrastes savamment dosés, définition pointilleuse, on se régale d’une telle prestation. Le son n’est pas en reste avec un mixage élégant qui laisse s’exprimer comme il se doit les armes de gros calibres.