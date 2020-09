Brick Mansions - le test Blu-ray

Résumé : Détroit, 2018. Damien, policier expert en arts martiaux, est chargé d’infiltrer le dangereux ghetto de Brick Mansions. Sa mission : neutraliser une arme de destruction massive détenue par le gang de Tremaine, qui règne sur les lieux. Pour ce faire, Damien devra faire équipe avec Lino, un habitant du quartier qui connaît la banlieue comme sa poche… mais qui a surtout une affaire très personnelle à régler avec Tremaine.

Critique : Le remake de Banlieue 13 de Pierre Morel (2004) pourvu d’un budget confortable de 28M$ (deux fois plus que l’original), n’a pas rencontré un franc succès outre-Atlantique. En effet, le film signé Camille Delamarre n’est pas parvenu à rembourser son budget lors de son exploitation dans les salles US (20M$ de recettes) ; il s’est à peine rattrapé dans le reste du monde, avec 48M$, où les spectateurs l’ont boudé, en particulier au Royaume Uni. Il cumule environ 319 000 entrées au Box Office français, c’est très en dessous des chiffres de B13 et de sa suite B13 Ultimatum qui attiraient le million de spectateurs en mal d’acrobaties inspirées de l’art du Parkour.

Et pourtant, même si ce remake reprend souvent plan par plan les scènes de l’original, les nombreuses courses poursuites menées tambour battant, ainsi que les cascades infernales chorégraphiées avec le plus grand soin, charment encore (l’apport des 15M$ de budget supplémentaire se ressent). Doué d’un montage ultra rythmé et d’un casting beaucoup plus digeste (il n’y a pas photo, Paul Walker passe quand même beaucoup mieux qu’un Cyril Raffaëlli), Brick Mansions saura faire passer un bon moment à une génération trop jeune pour avoir pu fréquenter l’œuvre initiale. Pour les autres, outre le fait qu’il s’agisse de l’une des dernières prestations à l’écran du défunt Paul Walker, parti trop tôt, ils devront se contenter d’une simple copie remise au goût du jour, juste histoire de fêter dignement les 10 ans de la désormais réputée Banlieue 13.

LE TEST BLU-RAY :

L’éditeur nous délivre une édition tout simplement extatique sur le plan visuel et sonore. La présence de plusieurs bonus tout à fait décents permettent de broder autour de la confection du film.

Les suppléments :



L’édition Blu-ray se voit dotée d’une quantité intéressante de bonus. Nous avons droit à deux interviews face caméra du réalisateur Camille Delamarre (10 minutes) et du cascadeur et acteur David Belle (5 minutes) déjà présents dans les deux premiers volets de Banlieue 13. On y apprend notamment ce qui a poussait les deux hommes à se lancer dans l’aventure de ce remake. Figure également la fin alternative US d’environ 2 minutes, cependant bien trop mièvre pour qu’on lui accorde le moindre intérêt. Le making-of du film est exposé sous forme de 5 featurettes :

Fight (2min)

Go pro (2min)

Parkour (2min)

Paul Walker (8min)

RZA (2min)

Cela permet de broder agréablement autour du film avec des interviews et anecdotes des acteurs, ainsi que des images prises sur le vif du tournage. En voyant le segment réservé à Paul Walker, on ne peut s’empêcher d’avoir comme un petit pincement au cœur, tant sa personnalité attachante et son professionnalisme sont mis en avant. Un sentiment d’hommage plane autour de ce supplément.

Enfin, l’éditeur a eu la bonne idée d’inclure le court métrage Last Call (12min30s) signé par Camille Delamarre, qui démontre tout le savoir faire dont est capable ce jeune réalisateur prometteur. Un court qui nous place aux côtés d’un soldat piégé sur une mine prête à exploser, ce dernier décide alors de passer un dernier appel à ses proches. Il ne manquait que le commentaire audio pour nous satisfaire pleinement.

L’image :



Cette copie en haute définition jouit d’un transfert absolument impeccable et bénéficie d’une belle profondeur de champ. Le caractère précis de la HD et les textures fines offrent un confort visuel indéniable, dans lequel se mêlent une magnifique luminosité et un contraste éclatant. La colorimétrie parfaitement équilibrée propose régulièrement un panel de couleurs chatoyantes. En bref, un vrai régal pour les pupilles.

Le son :



Les deux pistes DTS-HD 5.1 française et anglaise envoient du très très lourd. La puissante est régulièrement au rendez-vous avec une bande son rythmée qui déchaîne les basses du caisson. Les effets sur les enceintes arrières sont loin d’être négligés, ils apportent beaucoup à l’ambiance lors des combats et dans toutes les scènes qui s’agitent. La qualité sonore sur des dialogues pleinement audibles en VO et VF est irréprochable. Notons que le doublage français ne démérite pas (mis à part celui de RZA, il s’agit du même doubleur que sur L’Homme aux poings de fer et ce n’est toujours pas fameux...) mais que la VO anglaise reste beaucoup plus naturelle.