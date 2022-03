C’est sans doute parce que je t’aime - Serena Giuliano - critique du livre

Résumé : Alba est avec Valentin depuis sept ans et vient de donner naissance à une petite fille, Emma. De nombreux couples se sont séparés autour d’elle et elle est convaincue qu’un jour ça lui tombera dessus. Nino, le meilleur ami d’enfance de Valentin, est plutôt du genre à aligner les conquêtes. Mais, cette fois-ci, il a décidé de présenter sa nouvelle petite amie, Gabrielle, à ses amis au détour d’un voyage magique en Italie, à Procida, une petite île appartenant à la ville de Naples sur laquelle Alba a la chance d’avoir hérité d’une maison magnifique.

Critique : Tout les oppose, et pourtant. Alba a trente-sept ans. Elle est riche et a une dizaine de kilos en trop, accumulés pendant sa grossesse et le confinement. Alba, vingt-six ans, est belle mais a eu une vie difficile. Après le décès de son père, elle a dû épauler sa mère pour élever ses frères et sœurs. Elle n’est partie qu’une seule fois en vacances avec sa tante quand elle était jeune.

Même si sur le papier rien n’aurait pu le laisser présager, l’auteure arrive à dépasser les clivages sociaux, en créant un lien naissant d’amitié et de solidarité entre ces deux femmes autour de leurs incertitudes amoureuses. Le roman, qui semble être autobiographique tant les détails sont particulièrement poignants, compte soixante-sept chapitres avec, pour chacun, le regard croisé des deux protagonistes.

Si, en apparence, on pourrait croire que ces femmes sont heureuses et comblées par la vie, plus on avance dans la lecture et plus on se rend compte que l’amour parfait n’existe pas. Serena Guiliano aborde, tout d’abord avec Nino, la thématique des pervers narcissiques - une catégorie d’hommes qui font en sorte que les femmes perdent confiance en elles et ne puissent réussir sans eux. Ils les rabaissent constamment et vont même jusqu’à leur dire comment s’habiller ou se comporter. Très souvent dans ce cas, ces femmes, amoureuses et sous l’emprise de ces hommes machiavéliques, acceptent dans la souffrance leur situation en se répétant qu’elles ne les méritent pas.

Gabrielle a toujours l’impression de tout gâcher et s’oblige à bien réfléchir avant de parler, car Nino s’agace très vite quand elle dit quelque chose qui ne lui plaît pas. Ici, c’est Alba qui est un détonateur pour Gabrielle et va parvenir à lui ouvrir les yeux. L’auteure va ensuite s’attarder sur les cicatrices du passé, une relation qu’il faut panser car, effectivement, depuis dix ans, Alba n’est pas parvenue à oublier Giovanni, avec qui elle a vécu une histoire passionnelle durant l’été 2011, puis qui l’a quittée sans la moindre explication. Comment réagir face au retour insistant de son ancien amant ? Le couple sera-t-il résistant ? Là encore, ces situations de vie qui peuvent paraître banales sont généralement un frein dans la vie amoureuse et, par ricochets, elles font souffrir le nouveau partenaire. C’est avec l’aide de Gabrielle, qui lui redonne confiance, qu’Alba essaie tant bien que mal de se détacher de cette ombre du passé.

Sarà perché ti amo est un roman qui permet à chacun de retrouver des éléments de sa vie, de son passé ou de son présent. L’écriture, la description des situations font de ce texte un roman passionnant et émouvant. Le lecteur a hâte de connaître quels seront les choix d’Alba et de Gabrielle pour leur avenir. Bravo à Serena Guiliano qui, après Ciao Bella et Luna, nous emporte avec aisance et compassion dans ces vies de couples.