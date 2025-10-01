Brume T.4 - Carine Hinder, Jérôme Pélissier - la chronique BD

Résumé : Brume n’est pas faite pour rester enfermée... Alors qu’elle veut tromper son ennui, l’aventure va une nouvelle fois frapper à sa porte !En compagnie du fidèle Hugo et du brillant Hubert, Brume devra relever de nouveaux défis et montrer qu’elle a l’étoffe d’être la sorcière protectrice du village de Groach.

Critique : Pour celles et ceux qui n’auraient pas encore lu les aventures de Brume, la petite sorcière au caractère bien trempé, nous vous conseillons de lire la trilogie originale avant d’entamer ce quatrième tome. Et par la même, cette chronique…

Nous retrouvons nos protagonistes quelques mois après les aventures au cours desquelles Brume avait résolu le mystère entourant sa « naissance ». Sous une météo bien connue des Bretons, notre facétieuse petite sorcière s’ennuie ferme ! Mais l’aventure peut surgir à tout moment… surtout quand on s’appelle Brume, que l’on a un caractère volcanique et que toutes vos idées ont un potentiel destructeur !

© Carine Hinder & Jérôme Pélissier, Glénat 2025

Nous avons retrouvé avec ravissement l’humour ainsi que la dynamique qui régit notre trio de protagonistes. Celle-là même qui avait fait le succès des premiers albums. Tout cela fonctionne toujours aussi bien cependant on regrettera une suite de péripéties un peu cousue de fil blanc.

Les aventures s’enchainent, drôles et entraînantes, pour notre plus grand plaisir. Mais les péripéties se résolvent un peu trop rapidement à notre goût, nous aurions préféré que Jérôme Pélissier et Carine Hinder prennent un peu plus leur temps pour développer les différentes actions et rencontres. Avec le talent que nous leur connaissons, ils glissent des clins d’œil au monde de la piraterie qui nous ont beaucoup plu et amusé ! À vous désormais de découvrir, comme dans les tomes précédents, les petites pépites disséminées dans les très belles illustrations de Carine Hinder.

© Carine Hinder & Jérôme Pélissier, Glénat 2025

Nous avons passé un super moment en lisant cette BD et nous sommes ravis de retrouver Brume et ses amis, en particulier Hubert dont le capital "mignonnerie" est toujours aussi immense ! Sans oublier cette dernière page qui promet une suite des plus passionnantes !