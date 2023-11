Ça tourne à Séoul - Kim Jee-woon - critique

Résumé : Séoul, 1970 : le réalisateur Kim souhaite refaire la fin de son film {Cobweb}. Mais les autorités de censure, les plaintes des acteurs et des producteurs ne cessent d’interférer, et un grand désordre s’installe sur le tournage. Kim doit donc surmonter ce chaos, pour achever ce qu’il pense être son chef-d’œuvre ultime…

Critique : Entré, il y a vingt-cinq ans, sur le devant de la scène cinématographique sud-coréenne avec la farce macabre The Quiet Family (1998), Kim Jee-woon, aujourd’hui quasiment sexagénaire, s’est illustré en réalisant des longs-métrages à la fois populaires et référentiels, qui l’ont fait considéré, d’abord, comme un pasticheur, puis comme un véritable cinéaste dont le style consiste à se réapproprier les codes d’un genre pour mieux les dépasser.

Après avoir revisité le film fantastique avec Deux sœurs (2003), fait la synthèse entre les polars hongkongais et melvillien dans A Bittersweet Life (2005), inventé l’eastern kimchi avec Le Bon, la Brute et le Cinglé (2008) et revivifié le thriller horrifique dans J’ai rencontré le diable (2010), Kim Jee-woon avait été quelque peu oublié en Occident, sans doute en raison de son incursion manquée à Hollywood avec Arnold Schwarzenegger : ainsi The Age of Shadows (2016) et Ilang : La Brigade des loups (2018) n’ont pas été distribués dans les salles françaises. Il renoue néanmoins, pour son nouveau film, à la fois avec le grand écran et le genre de la comédie dans lequel il avait fait ses débuts, mais qu’il avait délaissé dès son deuxième film, Foul King (2000).

Ce onzième long-métrage, Ça tourne à Séoul !, met en scène, dans la Corée du sud des années 70, le reshoot clandestin et partant rocambolesque de la fin d’un mélodrame horrifique par un réalisateur méprisé par la critique, qui espère en profiter pour faire d’un film d’exploitation son chef-d’œuvre : mais le wannabe vit dans l’ombre de son défunt mentor et doit composer tant avec sa maison de production, dirigée par la femme et la fille de ce dernier, qu’avec les autorités de censure de la présidence dictatoriale du général Park Chung-hee. Et il lui faut de surcroît faire face à des acteurs capricieux et à une profonde crise existentielle, qui le contraint à se gaver de calmants.

Le spectateur apprend, au détour de flash-back truculents, que ce réalisateur s’appelle Kim Ki-yeol et que le grand maître dont il fut l’assistant, nommé Shin Sang-ho et interprété par Jeong Woo-seong, un habitué des films de Kim Jee-woon, vivait son art avec une telle passion qu’il périt lors d’un tournage, refusant de l’interrompre alors qu’un incendie commençait à détruire les studios : autant d’éléments dans lesquels les cinéphiles reconnaîtront des allusions évidentes à deux figures majeures du cinéma coréen, Kim Ki-young et Shin Sang-ok.

Le premier, connu également sous le surnom de Mister Monster, est un cinéaste culte en Asie, dont la légende est alimentée par l’incendie tragique qui l’emporta en compagnie de sa femme : n’est cependant sorti de lui sur les écrans français que La Servante (1960), récit de l’insidieuse, mais terrifiante prise de pouvoir d’une domestique, comparée à une araignée, dans une famille bourgeoise ; le second était, à l’époque du film, le plus important producteur et réalisateur du Pays du matin frais, avant de tomber en disgrâce en 1975 et de finir sa carrière en Corée du Nord après avoir été enlevé, avec sa femme, par Kim Jong-il. Mais que le spectateur se rassure : nul besoin de maîtriser leurs cinématographies respectives pour apprécier le film...

Intitulé Cobweb en anglais (du nom de la série B que tournent les personnages), initialement traduit Dans la toile à Cannes avant d’être renommé pour sa sortie au cinéma, le film a presque autant de noms alternatifs que de tiroirs narratifs. Le nouveau titre français joue sur le rapprochement avec le quelque peu oublié Ça tourne à Manhattan (1995), qui constituait pourtant une comédie efficace doublée d’une satire au vitriol du cinéma indépendant américain.

De fait, comme le faisait Tom DiCillo, Kim Jee-woon s’amuse dans son film des clichés du monde du cinéma : la starlette de feuilleton qui joue le rôle féminin principal entretient une liaison avec son homologue masculin, au demeurant marié, tout en dissimulant sa grossesse ; un des figurants est tellement imprégné de son rôle d’enquêteur qu’il note méthodiquement tout ce qui se joue même entre les prises ; les commissaires politiques jugent la nouvelle fin contraire aux bonnes mœurs, mais s’adoucissent dès lors qu’ils apprennent que l’on verra des « communistes crever longtemps à l’écran ». Et aucun des membres de la production ne semble comprendre ce qu’est un plan-séquence, mais tous trouvent l’idée révolutionnaire.

Babylon de Damien Chazelle, The Fabelmans de Steven Spielberg, Empire of Light de Sam Mendes, Vers un avenir radieux de Nanni Moretti ou encore Le Livre des solutions de Michel Gondry : les films mettant en scène le tournage d’un film sont en vogue actuellement : dans Ça tourne à Séoul !, Kim Jee-woon adopte lui aussi le dispositif éprouvé de la mise en abyme, alternant des séquences en couleurs pour montrer le chaos du tournage, et d’autres dans un noir et blanc d’époque pour donner à voir au spectateur les scènes tournées par son réalisateur fictif.

Ce jeu de miroirs fonctionne d’autant mieux que le réalisateur raté que le long-métrage met en scène porte le même nom de famille que celui qui le réalise, Kim, et que le film dans le film, un mélodrame proche du horror movie, tranche avec la tonalité comique du long-métrage. Fondé sur une mécanique bien huilée et alimenté par un talent certain pour l’absurde, le huis-clos qui le complète et qui n’est pas sans évoquer Georges Feydeau ou Billy Wilder, fonctionne également à merveille.

Mais une bonne part de l’ironie de ce film repose aussi et surtout sur la mise en évidence du fossé qui sépare l’industrie du cinéma sud-coréen de cette époque, durant laquelle les réalisateurs les plus en vue pouvaient tourner jusqu’à dix films par an, et l’ambition d’art et de postérité qui anime son protagoniste, alors même qu’il se voit contraint de transiger avec presque chacun des membres de son équipe.

Si l’histoire se déroule à Séoul en 1970, c’est pour Kim Jee-Woon, comme il l’a expliqué au Festival de Cannes en mai dernier, où était présenté son long-métrage hors compétition, une manière d’établir un parallèle avec la profonde crise du cinéma que la pandémie a provoqué et qui a obligé les réalisateurs à improviser pour pouvoir continuer à tourner.

Peut-être faut-il enfin observer que le personnage de Kim dont la burlesque imposture finirait presque par nous toucher, trouve chez l’acteur Song Kang-ho son interprète parfait. Pilier de Parasite, film aux quatre Oscars et vainqueur de la Palme d’or en 2019, ce comédien aux mille visages s’est imposé comme l’un des acteurs fétiches de Bong Joon-ho (Memories of Murder, The Host...), de Park Chan-wook (JSA, Mister et Lady Vengeance...), plus récemment de Hirokazu Kore-eda (Les Bonnes étoiles), aussi bien que de Kim Jee-woon chez lequel il joue depuis The Quiet Family. Sans doute est-ce la raison pour laquelle il l’a choisi pour camper un personnage plus autobiographique que le réalisateur ne semble vouloir le reconnaître.