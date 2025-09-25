The Age of Shadows - Kim Jee-woon - critique

Résumé : Années 1920. Le Japon occupe la Corée. Lee Jung-chool (Song Kang-ho), un capitaine de police coréen, est chargé de démanteler un réseau de résistance.

Critique : La poursuite qui ouvre le film dans un dédale de rues et met en présence un nombre impressionnant de policiers est un modèle du genre : décors, costumes, montage et mise en scène. Mais le principe de cette ouverture magistrale va se démultiplier jusqu’à étourdir le spectateur.

L’intrigue très complexe, d’autant plus quand on méconnaît cette partie de l’Histoire, repose principalement sur l’amitié qui va naître entre le capitaine et Kim Woo-jin (Gong Yoo). Sachant chacun la vraie identité de l’autre, ils ne vont jamais se révéler leurs vraies missions respectives.

Copyright Warner Bros.

Le cinéaste sud-coréen Kim Jee-woon a déjà une belle carrière derrière lui, au cours de laquelle il s’est frotté à tous les genres : horreur, comédie, policier, parfois en les mélangeant. Il aussi fait une incursion aux États-Unis pour tourner avec Arnold Schwarzenegger Le dernier rempart (The Last Stand, 2013). C’est à son retour qu’il s’est attelé à cette production gigantesque, qui mêle Histoire, espionnage et policier. Le capitaine Lee Jung-chool, intègre à sa façon, va vivre des aventures terribles où l’on ne comptera plus les morts violentes.

L’esthétique impeccable et l’accumulation de scènes spectaculaires, finalement trop voyantes, finissent par desservir cette saga compliquée et, au bout du compte, bien ambiguë dans ses intentions.

Ce film, qui n’a pas connu de sorties dans les salles françaises, est sorti directement en DVD et Blu-ray en janvier 2018.