Cabaret - Bob Fosse - critique

Résumé : Berlin 1931 : Sally Bowles (Liza Minnelli), une américaine qui chante dans un cabaret, accueille dans la pension de famille où elle habite, Brian (Michael York), un jeune universitaire anglais, qui cherche une chambre bon marché.

Critique : La construction de l’intrigue va faire alterner l’histoire qui se noue entre Sally et Brian avec plusieurs numéros du cabaret où Sally chante et danse, le Kit Kat Club. Ces derniers serviront à la fois d’intermède au récit et de révélateur de la situation de l’époque. En effet, le récit débute là où se termine la république de Weimar et où l’on voit arriver le nazisme. On le constate avec la progression régulière du nombre d’uniformes et des brassards à croix gammée dans le public. Une histoire parallèle va aussi se nouer entre un élève à qui Brian donne des cours d’anglais et une riche héritière juive.

Le long métrage, s’il peut être qualifié de comédie musicale, n’en est pas vraiment une dans le sens où tous les morceaux chantés et dansés ne le sont que sur la scène du cabaret en représentation et en présence de public. Toutes les autres scènes respectent les codes d’un film dramatique traditionnel.

Le cinéaste Bob Fosse, chorégraphe de formation, réussit un subtil équilibre et montre la montée du nazisme par petites touches de plus en plus visibles au fur et à mesure de l’avancée de l’intrigue en y intégrant des numéros de music-hall. Le maître de cérémonie du cabaret (un exceptionnel Joel Grey), qui ne s’exprime qu’en chantant, devient le témoin ricanant d’un monde de liberté et d’extravagance qui va disparaître : "Willkommen, welcome, bienvenue...".

Liza Minnelli, qui trouvait ici son meilleur rôle, campe un personnage devenu mythique d’artiste fantasque, exubérante, mais finalement touchante et fragile. Ses incroyables numéros de music-hall font désormais partie de la mémoire du cinéma.

Le film ne recevra pas moins de huit Oscars en 1973.