Camila sortira ce soir - Inés María Barrionuevo - critique

Résumé : Sa grand-mère gravement malade, Camila déménage avec sa sœur et sa mère à Buenos Aires, en pleine capitale. La jeune fille, aux convictions profondément ancrées, se retrouve en opposition à son nouveau monde, et notamment son lycée catholique…

Critique : Avec son quatrième film, Inés María Barrionuevo explore la pensée et les agissements de la jeune Camila, aux convictions féministes – entre autres – revendiquées au sein d’un environnement plutôt hostile. Buenos Aires, décrite comme dangereuse ; sa mère, avec qui elle se trouve souvent en conflit ; et surtout son nouveau lycée, catholique et conservateur… Comment trouver sa place ?

© Outplay Films

La première partie, qui à raison ne se précipite pas, a le mérite d’exposer clairement des enjeux dont on perçoit tout de suite la teneur : comment Camila, à qui on demande de tempérer et cacher ses convictions dès son entrée au lycée, attirée par les filles comme par les garçons, largement en opposition à une religion qu’elle estime par définition opprimante, pourrait-t-elle terminer son année scolaire en paix ? Ces enjeux, précisément, semblent presque avoir été choisis pour concentrer toutes les interrogations d’une frange de la jeunesse en un personnage. Ils ont donc autant la force que l’inconvénient de l’évidence : Camila, montrée dès la première scène comme prête à enfreindre la loi, à contester l’ordre établi, dans un lycée conservateur ? La tension dramatique est toute trouvée, presque trop facilement déclarée au spectateur.

© Outplay Films

Cependant, Inés María Barrionuevo dirige ses acteurs avec une remarquable finesse, ce qui permet notamment à Nina Dziembrowski de briller avec un air nonchalant, faussement posé. Si la première dispose bien d’un talent, c’est de capter toute la richesse du regard de la seconde. Barrionuevo dirige aussi des corps à part entière, lesquels sont filmés langoureusement, lors de scènes de sexe ou de danse aussi sensuelles que convenues.

Et le film d’avancer intelligemment ses pions jusqu’à la résolution. Il tranche politiquement dans sa dernière partie et se garde de verser dans le tiède compromis. L’intérêt du parcours de Camila réside dans les épreuves morales qu’elle a surmontées : cela n’est pas à même de ne pas la faire changer au cours du récit, et de la conforter dans ses convictions après les avoir soigneusement interrogées. De ce point de vue, sa relation avec Clara, plus qu’une simple aventure à en juger par la tension qui se dégage de leurs rapports physiques ou verbaux, est très riche : Camila constate que les convictions s’éprouvent avec l’expérience, et n’aura de cesse de douter de cette jeune fille trouble, dont la bonne foi, chrétienne ou pas, sera toujours remise en cause.

En ressort un récit initiatique joliment réalisé et interprété, efficace mais sans grande surprise.