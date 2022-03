Conversation secrète - Francis Ford Coppola - critique

Résumé : A San Francisco, Plusieurs hommes dont Harry Caul (Gene Hackman) surveillent avec du matériel sophistiqué, un couple qui échange sur une place bondée. Rentré à son quartier général avec Stan (John Cazale), son assistant, Caul commence l’écoute fastidieuse des nombreux enregistrements dont il dispose.

Critique : L’intrigue livre tout d’abord une fausse piste au spectateur. On pense tout, au vu du déploiement de moyens, que Caul est un agent des services secrets chargé de pister de dangereux ennemis des États-Unis. Or, ce n’est pas le cas : il est à son compte et travaille uniquement pour de l’argent. Les deux personnes qu’il surveille peuvent tout aussi bien être des ennemis du client qu’un couple illégitime.

Le personnage de Caul est quant à lui totalement différent de l’image que l’on peut se faire habituellement d’un agent de renseignement, aux antipodes de l’espion charismatique. Il est vêtu de manière terne avec un pardessus transparent dont il ne se défait jamais à l’extérieur quel que soit le temps ; il a une vie hyper réglée, quasi monacale, uniquement égayée par des gammes de saxophone qu’il pratique chaque soir. Il ne fait confiance à personne, ni à ses voisins pourtant bienveillants, ni à sa petite amie qui ne doit parler de lui à personne, et pas plus à son collaborateur qu’il tient au maximum dans l’ignorance.

Dans ce contexte paranoïaque, le héros verra malgré toute son organisation millimétrée, tout son univers voler en éclats.

Ce film austère et précis trouve sa pertinence après l’affaire du Watergate, tout en se référant au cinéma de Hitchcock et Blow-up de Michelangelo Antonioni (1966) : les images et les dialogues peuvent être différemment interprétés et réinterprétés selon l’angle duquel on les examine. Conversation secrète influencera lui-même plusieurs films de genre à venir, ne serait-ce chez Brian De Palma.

Entouré d’un belle distribution, de Frederic Forrest à Harrison Ford, Gene Hackman livre une prestation exceptionnelle de ce personnage solitaire et introverti.

Entre autres prix, le long métrage reçut la Palme d’or au festival de Cannes 1974. Ce sera une première pour Francis Ford Coppola qui la décrochera une seconde fois en 1979 avec Apocalypse Now.