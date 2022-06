Incroyable mais vrai - Quentin Dupieux - critique

Résumé : Alain et Marie emménagent dans un pavillon. Une trappe située dans la cave va bouleverser leur existence.

Critique : Incroyable mais vrai est cohérent avec l’univers de Quentin Dupieux. Le réalisateur avait conté les aventures d’un pneu tueur dans Rubber, la quête d’un technicien de cinéma chargé de trouver le gémissement idéal dans Réalité, une garde à vue absurde dans Au poste !, l’obsession d’un fétichiste du vêtement dans Le daim, et le dressage d’une mouche géante par deux pieds nickelés dans Mandibules. Le cinéaste s’attaque ici à une dérive de monde contemporain : la quête de l’éternelle jeunesse et son corollaire, à savoir l’obsession de la performance, qu’elle soit professionnelle ou sexuelle. Une incongruité dans la villa achetée par Alain (Chabat) et Marie (Léa Drucker) va réveiller en Madame la vocation d’une carrière de mannequin, alors qu’elle en a passé l’âge, quand Gérard (Benoît Magimel), l’employeur de Monsieur, cherchera dans les nouvelles technologies japonaises le moyen de consolider une virilité défaillante.

En dire davantage relèverait du spoiler, d’autant plus qu’Incroyable mais vrai joue sur les effets de surprise, en dépit d’un scénario simple (voire simpliste) qui semble tenir sur quelques feuillets. Comme dans ses précédents longs métrages, Dupieux opte pour le second degré et un ton décalé, transcendant un synopsis de série Z que Max Pécas ou Philippe Clair n’aurait pas dédaigné en leur temps, pour en faire une farce d’humour noir qui flirte avec le théâtre de l’absurde et le surréalisme. Si l’on retrouve donc la griffe de Dupieux, les références externes ne manquent pas, à commencer par Le portrait de Dorian Gray ou Alice aux pays des merveilles ; mais on songe aussi à certains Cronenberg et à un courant du cinéma français qui englobe des œuvres comme Le fantôme de la liberté de Luis Buñuel, Buffet froid de Bertrand Blier ou Lemming de Dominik Moll. Pourtant, le film de Dupieux ne vaut pas ces modèles, malgré ses qualités.

La narration tourne quelque peu en rond, et tend à s’essouffler après ses révélations principales. L’humour potache, que l’on a connu plus incisif chez le cinéaste, est ici plus inégal. Et le récit pâtit d’un certain manque de rythme, même si le dernier quart d’heure inverse la tendance. Les interprètes sont quant à eux impeccables : Alain Chabat fait grand son retour dans un cinéma d’auteur grand public, deux décennies après Le goût des autres ; Léa Drucker et Anaïs Demoustier confirment qu’elles peuvent tout jouer ; quant à Benoît Magimel, il semble prendre un plaisir à incarner les personnages tourmentés, en complément de ses prestations sans des films aussi divers que De son vivant et Tourments sur les îles. Incroyable mais vrai a été montré à la Mostra de Venise 2021, quelques mois avant la présentation de Fumer fait tousser en sélection officielle cannoise.