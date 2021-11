Ce n’est pas que d’la télé ! Ce que le système Hanouna dit de la France - Stéphane Encel - critique du livre

Résumé : Qu’on l’aime ou qu’on le déteste, Cyril Hanouna est un phénomène médiatique à lui tout seul, un incontournable adulé tous les soirs par près d’un million de téléspectateurs. Alors que l’animateur vedette de Touche pas à mon poste ! (TPMP) sort un livre d’entretien avec l’éditorialiste politique Christophe Barbier, l’historien et essayiste Stéphane Encel s’invite là où on ne l’attend pas, pour poser un regard critique sur un homme puissant et influent qui pourrait bien jouer un rôle au cours de la prochaine campagne présidentielle.

Critique : On peut se demander ce qui a pu conduire un docteur en histoire des religions, spécialiste du judaïsme de l’Antiquité, à écrire sur Cyril Hanouna. La lecture des premières lignes nous apporte une réponse claire : l’incompréhension. « J’ai eu l’idée de ce livre après avoir regardé longtemps les rediffusions du matin de TPMP, et alors que je donnais des cours de sémiologie dans plusieurs institutions. Je citais naturellement et régulièrement Hanouna, pour évoquer la télévision, les réseaux sociaux, l’horizontalité de la société, et tout décryptage semblait me ramener, à un moment ou à un autre, à Hanouna. »

Stéphane Encel a choisi de nous questionner, fortement intrigué par ce personnage qui le fascine et s’entoure chaque soir d’une équipe de chroniqueurs serviles, à la fois admiratifs et craintifs. Comment celui qui, surnommé « baba » par son entourage, est-il parvenu à signer le contrat du siècle – on parle de 250 millions d’euros sur cinq ans – avec Vincent Bolloré, son protecteur ? Comment cet homme issu d’un milieu éduqué et favorisé a-t-il pu devenir, en quelques années seulement, un chantre du populisme levant une armée de "fanzouzes" contre les élites, contre la gauche bobo qu’il exècre (Yann Barthès est à ce titre son plus fidèle ennemi sur TMC), contre Charlie Hebdo qu’il dénonce souvent, tour à tour porte-parole des gilets jaunes, défenseur de Didier Raoult et des antivax, en déclarant au passage ne pas s’être fait vacciné par peur, non « pas du vaccin, mais des piqûres en général »...

Si l’anti-intellectualisme, la « voix du peuple » que paraît défendre le « système Hanouna » n’est pas nouveau – Julien Benda en parlait déjà en 1927 dans La Trahison des clercs, puis Paul Nizan cinq ans plus tard dans Les Chiens de garde –, l’étendue et la rapidité de sa propagation est assurément un fait social sans précédent, une menace que pressentait François-Henri de Virieu en 1990 : « Dans la médiacratie, le peuple resterait souverain, mais il pèserait moins par son vote que par son opinion. Et cela pourrait tout bouleverser. »

Stéphane Encel va plus loin, expliquant que dans le cas Hanouna, l’anti-intellectualisme s’est transformé en une « inculture » érigée en modèle : « Comme en classe, "l’intello", le "premier de la classe" se fait chambrer, couper, bousculer, sous les vannes de Hanouna : l’intelligence se plie sous la dérision, toujours. », ce que l’auteur appelle sèchement du « poujadisme télévisuel ».

Trublion, fou du roi ou animal politique ? Tout au long des cent-trente pages écrites au vitriol, l’essayiste s’applique à décrypter ce qu’il nomme « le système Hanouna ». Il y est décrit comme un golem, une sorte de « créature télévisuelle, façonnée par son public, qui, dans une scénarisation orwellienne », ridiculise, humilie, raille sa troupe fidèle, « lui renvoyant l’image de "Grand frère" » que l’auteur qualifie ironiquement de « Big Brother », en référence au célèbre roman 1984. Un gourou « omniprésent, omnipotent, omniscient et insaisissable », qui a su monopoliser sur C8 « 35 heures d’antenne par semaine » en 2019 et à régler, « en tant que producteur, 80 % du flux total de la chaîne » qui l’emploie… à moins que ce ne soit l’inverse, s’interroge avec sarcasme Stéphane Encel. Le portrait peu flatteur de l’homme, qu’il ne distingue pas du professionnel, met à mal la stature de respectabilité que certains ont voulu lui donner, telle la ministre déléguée à la Citoyenneté qui déclarait, il y a quelques mois, que Cyril Hanouna pourrait parfaitement co-présenter le débat de l’entre-deux tours de la présidentielle, parce qu’il « connaît la société française ».

Son dernier livre, Ce que m’ont dit les Français, publié chez Fayard, semble étrangement lui répondre.

En intitulant son ouvrage Ce n’est pas que d’la télé !, pour faire écho à l’antienne « La télé, c’est que d’la... télé ! », scandée à la fin de chaque émission comme pour atténuer la portée des propos tenus durant 1h25, Stéphane Encel souhaite alerter le lecteur, dire ce qu’il pense des dérives du système : « Ce que dit et fait Hanouna, pour toutes les raisons que nous analysons, a une importance parce que ça impacte notre société. […] Hanouna peut nous faire réfléchir à ce que doit être une démocratie, c’est déjà ça... ». Des mots qui raisonnent et font penser à ce présentateur du journal télévisé (William Holden) qui, en 1976, dans le film Network de Sidney Lumet, vilipendait déjà « le système » après avoir été fraîchement licencié : « Parce que moins de 3 % d’entre vous lisent des livres […]. Parce que la seule vérité que vous connaissez provient de la télévision. […] La télévision est votre évangile. […] Mais la télévision n’est pas la vérité, […] la télévision est un putain de parc d’attractions ! Vous vous habillez, mangez et élevez vos enfants en fonction de ce que la télévision vous dit […]. C’est le business qui s’occupe de tuer l’ennui […] et vous finissez par croire en cette illusion que l’on vous diffuse. »