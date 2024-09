Chacun à son poste et rien ne va - Lina Wertmüller - critique

Résumé : Un groupe de jeunes Italiens du Sud, riches de leurs seuls rêves de fortune, vient s’installer à Milan. Adelina, Carletto, Gigi, Isotta, Sante et Mariuccia cherchent à s’intégrer dans la mégapole avec l’enthousiasme et la force de ceux qui n’ont rien à perdre. Mais leurs rêves ne vont pas tarder à se confronter à la cruauté de la grande ville et de la vie moderne.

Critique : La cinéaste italienne Lina Wertmüller avait fait du théâtre, de la radio, de la télévision et un peu de cinéma en tant qu’assistante (notamment de Fellini) avant de réaliser son premier film, I basilischi, en 1963.

Mimì metallurgico ferito nell’onore, succès phénoménal en 1972, Film d’amore e d’anarchia - Ovvero "Stamattina alle 10 in via dei Fiori nella nota casa di tolleranza..." (1973), Travolti da un insolito destino nell’azzurro mare d’agosto (1974) et surtout Pasqualino Settebellezze (1975), nommé aux Oscars et à l’origine d’une vive polémique au États-Unis, on fait d’elle une des figures les plus controversées du cinéma des années 70, la critique l’accusant volontiers de vulgarité et de confusion idéologique.

Bien qu’elle ait continué d’être très active par la suite (mises en scènes de théâtre et d’opéra, mais aussi films pour le cinéma et la télévision comme Peperoni ripieni e pesci in faccia, avec Sophia Loren en 2004, ou Mannaggia alla miseria en 2010), les cinéphiles l’ont un peu oubliée et c’est avec un regard neuf que Tamasa nous invite à (re)découvrir son œuvre en reprenant en salles Mimì... et Film d’amore… et en sortant également ce Tutto a posto e niente in ordine de 1974, qui était resté inédit en France jusqu’à présent (sauf en DVD) .

Ne bénéficiant pas, contrairement aux deux autres titres, de la présence un peu écrasante des formidables cabots que sont Giancarlo Giannini (huit films avec Wertmüller) et Mariangela Melato, ce film moins connu fournit peut-être l’entrée en matière idéale pour aborder l’univers bariolé d’une réalisatrice pas si facile à cataloguer.

Le moins qu’on puisse dire, en effet, c’est que Lina Wertmüller ne craint pas de mélanger allègrement les registres et que la cohérence esthétique et idéologique n’est pas son premier soucis : la charge politique (lutte des classes, dénonciation du machisme, du néocapitalisme, de la persistance du fascisme) est virulente mais teintée de désillusion ; le réalisme est souvent cru (les scènes de l’abattoir) mais en même temps magnifié par la sublime photo de Giuseppe Rotunno ; la vulgarité assumée des ressorts comiques est comme annulée par son excès même ; le grotesque prend volontiers une dimension poético-mélancolique.

Cette esthétique carnavalesque revendique clairement l’influence fellinienne au point de paraître par moments un décalque de celle du maître : travail sur la monstruosité (des trognes et des voix) et sur l’innocence (le visage enfantin de Nino Bignamini, alias Carletto), belle musique triste de Piero Piccioni qui prend le contre-pied de la farce.

Le film arrive pourtant à faire entendre un ton original et à toucher par son côté non formaté et par l’espèce de modestie paradoxale qu’on devine derrière ses dehors exubérants.