Chants d’innocence et d’expérience – William Blake – chronique du livre

Résumé : {Chants d’innocence et d’expérience} regroupe deux recueils de poèmes de William Blake, {Les Chants d’innocence} paru en 1789 et {Les Chants d’expérience} en 1794. Le premier fait suite aux joies de Blake apprenant la révolution Française, le second présente sa déception devant la Terreur qui a réprimé la vague de liberté. Blake réalisera les gravures bien plus tard en 1826.

Critique : Avec ce petit volume, plusieurs époques se rencontrent : d’abord, dans les vers de Blake, la langue anglaise de la fin du dix-huitième siècle, encadrée par les gravures de l’artiste. Il apparaît immédiatement un lien entre la manière d’écrire et le dessin. On sent que ces chants prennent corps et vie autant par le texte que par l’illustration.

Ensuite, la traduction datant donc des Années folles, au début du vingtième siècle. Le couple Soupault emploie un français de presque cent ans pour retranscrire un anglais de plus de deux cents ans.

Dire ces vers et les faire sonner aujourd’hui dans cet ancien idiome crée une ambiance particulière, bien plus impactante que de les lire dans la langue de Molière.

La magie de ce recueil réside dans la possibilité de comparer les deux versions. Même si l’on ne saisit pas tout aux mots de l’original, grâce à Philippe et Marie Soupault, qui tentent de garder le souffle poétique tout en abandonnant les rimes, on en savoure une partie.

https://www.lesbelleslettres.com/livre/4556-chants-d-innocence-et-d-experience

Regarder les arabesques de Blake, les dessins qui illustrent plus ou moins les mots, et l’écriture manuscrite - car il n’est pas question de police d’imprimerie ici - fait tout autant partie de l’expérience.

Ces poèmes nous entraînent de l’autre côté de la Manche, dans ce Londres qui sera le berceau de la révolution industrielle, mais aussi dans l’imaginaire de William Blake, à jamais attaché à la capitale anglaise.

Les Chants d’Expérience contient dans les versions françaises une inversion entre deux poèmes. La dernière strophe de La motte de terre et le caillou (qui n’en a que trois dans la version originale) est en vérité la quatrième de Jeudi Saint. Il s’agit d’une petite coquille de mise en page qui peut dérouter.

Et notons que dans ce second ensemble, se trouve Le tigre que tous les fans de la BD Watchmen d’Alan Moore et Dave Gibbons connaissent indirectement, à travers ces deux vers :

"Quel œil, quelle main immortelle,

a pu ordonner ta terrifiante symétrie ?"

Si l’on souhaite découvrir la totalité de ce texte, assorti d’une jolie gravure féline, on se pressera d’acquérir l’ouvrage.

Chants d’innocence et d’expérience bénéficie d’une belle édition, mettant en valeur les magnifiques dessins et présentant les traductions classiques de deux grandes œuvres de l’artiste méconnu – ou tardivement reconnu - que fut William Blake.