Chimères - Nuala O’Faolain - critique livre

Résumé : Les tentatives émouvantes d’une femme d’aujourd’hui pour se réconcilier avec elle-même. Un magnifique récit, ancré dans l’histoire de l’Irlande.

Critique : Il est arrivé à Nuala O’Faolain une incroyable histoire. La préface, demandée à cette grande journaliste irlandaise pour un recueil de ses articles, s’est transformée, au fil de l’écriture, en un texte autobiographique de près de quatre cents pages. On s’est déjà vu quelque part ? [1] recevait, dès sa sortie, un accueil extraordinaire, de la part de ses lecteurs. L’auteure osait dire tout haut ce que beaucoup pensent tout bas : combien les souffrances de l’enfance peuvent peser sur la vie d’adulte.

C’est par le biais de la fiction que Nuala O’Faolain revient aujourd’hui sur le même thème. Paradoxalement, cette œuvre d’imagination (son premier roman) paraît encore plus personnelle que la précédente. On y suit une femme, Kathleen de Burca, la cinquantaine, décidée à mettre de l’ordre dans sa vie. Rentrée en Irlande pour enquêter sur un procès d’adultère survenu vers les années 1850, elle se fait happer par son sujet, le fantasme, invente une histoire d’amour dévorante. Car, à l’instar de sa propre mère, restée jusqu’à son dernier souffle l’esclave amoureuse d’un homme égoïste et dominateur, Kathleen de Burca, sa vie durant, a cédé aux "chimères" de la passion.

A un siècle et demi de distance, les deux histoires se répondent en miroir, disant les souffrance de l’exil, les ravages de la solitude, la difficulté à trouver sa voie, le cheminement chaotique que peut prendre une vie sur laquelle on a perdu prise. Plein de lucidité, d’une tendresse de tous les instants, ce récit magnifique de compassion se déroule dans le cadre d’une Irlande qui porte aujourd’hui encore les stigmates de la grande famine du milieu du XIXe siècle - villages entiers dont il ne reste que quelques amas de pierres, vallées abandonnées, entassement de tombes. La grande histoire a laissé des trace indélébiles dans la géographie de l’Irlande et dans le cœur des Irlandais. Ni plus ni moins indélébiles que celles que son enfance a gravées dans la personnalité de Kathleen de Burca, attachante et sincère héroïne que l’on suit pas à pas dans son entreprise de réconciliation avec elle-même. A l’image de la talentueuse conteuse qu’est Nuala O’Faolain, une femme qui a vaincu ses vieux démons et donne, à ceux qui la lisent, l’espoir d’y parvenir eux aussi.