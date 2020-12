Chroniques de l’étrange, Édition intégrale en deux volumes – Pu Songling - chronique livre

Résumé : {Chroniques de l’étrange, Édition intégrale en deux volumes} nous plonge dans la Chine du dix-septième siècle. Mais une Chine où le fantastique côtoie le quotidien en toute simplicité. Spectres, renardes, démons, juge des enfers, dragons, immortels terrestres, héros légendaires, tout un sceptre du fantastique chinois décliné avec talent et humour tout au long de ces cinq cent courtes nouvelles.

Critique : Ces deux livres monumentaux vont vous faire voyager dans la Chine médiévale. Si, à travers ces récits courts, des thèmes récurrents apparaissent, ils permettent de prendre conscience du fonctionnement, enfin, d’une partie du fonctionnement de cette Chine ancienne. En effet, à côté des schémas fantastiques classiques, les histoires traitées parlent aussi du quotidien de l’époque. Bien sûr, du point de vue des lettrés, le plus souvent. Problème de magistrature pour résoudre des délits et des crimes, préparation des examens du bac et de la licence (à ne pas confondre avec notre bac et notre licence, à l’époque ces examens permettaient à ceux qui les réussissaient d’accéder à de hautes fonctions mandarinales), corruption, autant sur terre qu’aux Enfers, rapports humains entre parents et enfants, entre hommes et femmes, entre frères et sœurs...

Ce livre est autant une occasion de découvrir le surnaturel chinois que le fonctionnement d’une société millénaire fondée sur le confucianisme, le taoïsme et le bouddhisme.

Éditions Philippe Picquier

Ces récits, qui occupent de quelques lignes à une quinzaine de pages, ouvrent des portes vers un ailleurs dont on saisit soudain la complexité. En effet, chaque historiette regorge de références. Écrites par un lettré, qui devait connaître ses cinq classiques (de la littérature chinoise) sur le bout de ses dix doigts (de la main), pour réussir les examens, de nombreuses allusions se glissent dans la lecture. Allusions que l’on perçoit, mais souvent sans en comprendre le sens véritable (à moins que vous n’ayez potassé vos cinq classiques). Heureusement, un lexique conséquent se trouve à la fin du second livre. Conséquent, car il aborde plusieurs éléments : les noms de ville, de lieux évoqués sont situés dans le pays ; les personnages et les événements cités sont replacés dans leur contexte historique et littéraire, les personnages fictifs, les chansons et poèmes sont expliqués, par la menton d’œuvres de référence. Ce lexique devient donc passionnant à lire, même s’il se révèle plus ardu que les nouvelles. Chaque mot est aussi référencé par rapport aux récits où il apparaît. Mais le travail dans l’autre sens est plus difficile, car aucun numéro ou astérisque dans le texte ne vous indique à quel moment on doit consulter le vocabulaire.

Le premier tome, dépourvu de lexique, s’ouvre sur une introduction d’André Lévy, qui a traduit ces chroniques, et sur une biographie de Pu Songling.

Mais le plaisir de la lecture ne s’arrête pas là. En effet, chaque histoire, enfin, si elle fait au moins une page, est illustrée d’un dessin d’époque. Ces dessins à l’encre noire, annotés de phrases en chinois, évoquent un moment fort de la nouvelle. Rêve prémonitoire, monstre attaquant un voyageur, loups affamés piégeant un paysan... Découvrir la culture par le texte, mais aussi par le dessin, la manière de représenter les maisons, les tenues, les gens riches et les pauvres, les moines et les lettrés, les hommes et les femmes, les animaux et les créatures surnaturelles, donne des informations sur cette époque.

Ce que l’on saisit à la lecture de ces deux volumes, c’est la puissance de cette histoire millénaire. En effet, la culture absorbe tout, adapte et du coup, les références historiques et littéraires renvoient à la Chine du neuvième, sixième, ou encore du premier siècle, et même à celle du deuxième siècle avant notre ère, voire plus loin encore.

Les évocations passées d’histoire, de contes, de faits historiques ou mythologiques donneront sans aucun doute envie d’aller lire d’autres livres classiques de la culture chinoise comme Les trois Royaumes, roman fleuve sur la politique et la stratégie, à travers la guerre opposant Liu Bei et ses frères jurés au tyran Cao Cao. Nombre de références des Chroniques de l’étrange renvoient à des personnages de cet ouvrage.

Chroniques de l’étrange, Édition intégrale en deux volumes est un livre passionnant, qui vous fera découvrir et aimer cette Chine, terre de légendes, où les divinités côtoient les hommes, et où le poids du karma, celui des erreurs et es bienfaits passés se transmettent parfois sur plusieurs générations. Un grand classique de la nouvelle fantastique à nouveau accessible à tous. Il faut en profiter !