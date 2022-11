Ciel rouge. Matin - la chronique du spectacle

Résumé : Une petite ville australienne. Le père rentre à la maison. La femme est au lit. La fille dort. Un épisode quotidien, si ce n’est cet intense silence qui mine la famille. Au matin, le ciel rouge avertit d’une forte bourrasque qui pourrait sauver cette famille, ou la détruire.

Critique : Dans cette pièce, écrite par l’auteur australien Tom Holloway, traduite et mise en scène par Aurore Kahan, la routine incessante autour du mal-être est le fil rouge.

La direction d’acteurs donne de la force pour orchestrer l’interprétation chorale et le rythme donné aux répliques est une réelle performance. Les personnages se parlent à eux-mêmes et les monologue se chevauchent pour illustrer le manque de communication ou les tentatives avortées. Ils ne se regardent pas et ne se parlent jamais. Souvent, les phrases ne se terminent pas, elles restent en suspens. Les répétitions de texte sont assumées, peut-être pour souligner l’enfermement et l’isolement. On a le sentiment de voir des roues qui tournent sur elles-mêmes. Statiques, les personnages font du surplace. La mécanique suscite le respect. Le risque d’essoufflement de la construction dramaturgique sur le même schéma est évité à temps.



Ciel rouge. Matin est une pièce sur les non-dits et les malentendus souvent dictés par les règles et les conventions. C’est aussi un spectacle sur les rêves, les fantasmes et les désirs. Intimité et frustrations génèrent colère ou déprime. L’amour initial se transforme en haine par dépit. Seuls parmi leurs proches, les personnages ne sont pas vraiment entrés dans leurs propres vies, ils n’ont fait qu’esquisser quelques pas en avant.

Déchéance, mort et possibilité d’accidents rôdent pour tenir une tension et une pression constantes. Les personnages longent un précipice.

Après sa programmation à Paris aux Déchargeurs, on souhaite à ce spectacle de poursuivre sa vie sur les routes de France !