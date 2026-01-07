La main noire - Richard Thorpe - critique

Résumé : 1900, quartier de Little Italy à New York. L’avocat Roberto Columbo (Peter Brocco), menacé par la mafia de la "Main Noire", se rend à un rendez-vous secret avec la police. Il s’agit en fait d’un traquenard : il sera assassiné.

Critique : La veuve de Roberto Columbo décide de rentrer en Italie avec Johnny, leur fils unique. Devenu adulte, Johnny (Gene Kelly) revient à Little Italy, bien décidé à rendre justice à son père. Retrouvant Isabella (Teresa Celli), il va sous son impulsion renoncer à la vendetta pour créer une ligue citoyenne pacifique. Il sera aider pour cela par Louis Lorelli (J. Carrol Naish), un officier de police.

Petit budget des studios MGM, la réalisation de ce film a été confiée à Richard Thorpe, un bon faiseur, qui tournait depuis 1924, et s’est illustré dans (presque) tous les genres. Ce petit film noir sans prétention a le mérite de dénoncer le crime organisé et de rendre hommage à ceux qui essaient d’éradiquer le phénomène.

L’histoire, tout de même bien édifiante, ne manque pas d’intérêt, mais le manque de moyens très visible pénalise le propos, qui n’est pas sauvé non plus par Gene Kelly, peu à l’aise dans un rôle de justicier au grand cœur.

La même année, Gene Kelly est beaucoup plus à l’aise dans Un Américain à Paris, chantant et bondissant pour Vincente Minnelli. Quant à Richard Thorpe, il tournera rapidement un honnête western avec Burt Lancaster, Robert Walker et Joanne Dru : La vallée de la vengeance (Vengeance Valley).