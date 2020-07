Cigarettes et chocolat chaud - la critique du film

Résumé : Denis Patar est un père aimant mais débordé qui se débat seul avec l’éducation de ses filles, Janis, 13 ans et Mercredi, 9 ans, deux boulots et une bonne dose de système D. Un soir, Denis oublie, une fois de trop, Mercredi à la sortie de l’école. Une enquêtrice sociale passe alors le quotidien de la famille Patar à la loupe et oblige Denis à « un stage de parentalité ». Désormais, les Patar vont devoir rentrer dans le rang....

Critique : Après un court-métrage réussi Jeanine ou mes parents n’ont rien d’exceptionnel, Sophie Reine, monteuse réputée, éprouve désormais l’envie d’orienter sa carrière vers la réalisation en signant avec Cigarettes et chocolat chaud une œuvre non seulement en grande partie autobiographique, mais surtout drôle et décalée.

Copyright Mandarin Cinéma/Alexis Cottin

Denis et Caroline formaient un couple hippie contestataire. Le film s’ouvre sur une scène de manifestation à laquelle ils participent et qui scelle leur rencontre. (La musique de David Bowie, rappel de cette époque de leur jeunesse, nous accompagne alors agréablement).

Copyright Mandarin Cinéma/Alexis Cottin

Malheureusement, Caroline disparaît prématurément laissant à Denis le soin de s’occuper de leurs deux filles. Le voilà donc responsable, bien malgré lui, d’une famille de bric et de broc mais soudée et pleine de vie. Incarné par un Gustave Kervern touchant, cet homme nonchalant mais au caractère bien trempé va devoir assurer le quotidien, lui qui peine à s’assumer lui-même, qui n’a comme principe d’éducation que son amour paternel et qui financièrement a bien du mal à joindre les deux bouts. Chez les Patar, il est courant de porter des chaussettes dépareillées ou des vêtements bariolés, le pantalon de l’un ayant déteint sur le tee-shirt de l’autre. Ce papa déboussolé n’a qu’un credo : protéger ses enfants à tout prix d’un monde brutal « où les mamans et les cochons d’Inde meurent sans prévenir ». Incapable d’allier théorie et pratique, désarçonné par la maladie de sa fille aînée encore aggravée par le décès de sa mère, il est jugé parent défaillant par l’administration qui lui impose un stage de responsabilité parentale. Mais Denis, anticonformiste depuis son plus jeune âge, n’a pas l’habitude de se plier aussi facilement aux injonctions de la loi.

Copyright Mandarin Cinéma/Alexis Cottin

Il devra donc se frotter au mode d’éducation normé que symbolise l’assistante sociale Séverine Grellot, dans la peau de laquelle la désormais incontournable et excellente Camille Cottin se glisse avec une belle aisance. Cette confrontation est évidemment prétexte à une kyrielle de scènes drôles et tendres car s’il l’on prend d’emblée parti pour la faconde débonnaire de Denis, on découvre peu à peu, à travers le personnage de Séverine, un humour délicat, pris en étau entre devoirs administratifs et désirs personnels. Les personnalités des deux filles, de l’aînée qui navigue avec une facilité déconcertante entre fragilité et humour à la plus jeune d’une spontanéité naturelle touchante complètent un casting impeccable. Un récit sincère, un rythme sans temps mort, une réalisation efficace et des dialogues à double niveau de lecture et donc interprétables à la fois par les parents et par les enfants font de ce film poétique, entre sourire et gravité, un spectacle familial par excellence.