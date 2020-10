Cindy Sherman - catalogue d’exposition Fondation Vuitton - de Marie-Laure Bernadac, Suzanne Pagé, Olivier Michelon, Ludovic Delalande, Marie Darrieusecq, et Gérard Wajcman - La critique

Résumé : Catalogue officiel de l’exposition Cindy Sherman à la Fondation Vuitton du 23 septembre 2020 au 3 janvier 2021. Du milieu des années 1970 à nos jours, Cindy Sherman a produit une œuvre photographique quasi intégralement consacrée au portrait, sans jamais recourir à d’autres modèles qu’elle-même. Paradoxalement, c’est en disparaissant derrière ses masques et ses costumes que Cindy Sherman est devenue une icône, bousculant l’idée même d’identité et les frontières entre réalité et fiction. Publié à l’occasion de la rétrospective de Cindy Sherman à la Fondation Louis Vuitton, et préfacé par Suzanne Pagé, cet ouvrage réunit des essais de Marie Darrieussecq, de Gérard Wajcman, de Ludovic Delalande ainsi que des commissaires de l’exposition, Marie-Laure Bernadac et Olivier Michelon. Ici reproduites, les quelque cent soixante-dix œuvres présentées dans l’exposition sont accompagnées de commentaires qui les replacent dans le développement d’une œuvre considérée, à juste titre, comme capitale dans l’histoire de l’art de ces cinquante dernières années.

Critique : La reine du selfie déguisé a été constante dans sa démarche, pendant que la société a révolutionné son rapport, aux femmes, à la photographie et particulièrement au selfie. Cette exposition est socialement importante, car elle est la célébration de la réunion des deux. La photographie et les femmes ont acquis de concert de meilleurs statuts, en Occident, ces soixante-dix dernières années. Le selfie systématique est arrivé, lui, il y a une vingtaine d’années, avec le moyen de faire le cliché numérique et de le présenter sur les réseaux sociaux. L’auteure, américaine, le média, le sujet, tout est nouveau dans l’histoire de l’art. Les références existaient depuis que l’humanité a su se représenter, mais très rarement de la part d’une femme qui se déguise pour elle-même et nous, des centaines de fois.

Si Rembrandt s’est parfois représenté costumé, si Judith Leyster s’est peinte à son chevalet, si Francesca Woodman habitait ses clichés, personne n’a mis tant d’énergie, en tant qu’être humain, à se représenter grimée, que Cindy Sherman. On devrait trouver là un moyen de se réjouir et trouver autant de plaisir qu’elle en a sûrement pris à se déguiser. Cependant, il naît un sentiment d’inquiétude à regarder ce travail, comme celui qu’on éprouve à regarder les profils de femme sur les réseaux sociaux qui se présentent sous toutes les coutures, dans des centaines de selfies avantageusement charmeurs et souriants. Bien sûr, il n’y a rien de créatif sur ces comptes, mais ce narcissisme interrogatif, moqueur, inventif, n’est-il pas la marque que nous oscillons entre le sentiment d’être une personne et de n’être personne ? Bref, cette démarche dit quelque chose de notre société, qui peut s’interpréter différemment aujourd’hui qu’elle ne pouvait se comprendre autrefois, quelle que soit l’intention initiale de l’artiste.

Courtesy de l'artiste et Metro Pictures, New York © 2020 Cindy Sherman Cindy Sherman

Untitled #604, 2019

Tissage de coton, laine, fil, acrylique, coton mercurisé et Lurex

290.8 x 226.7 cm

Quant à la moquerie que nous aimons et qui traverse ces séries, si on peut la penser une composante de la personnalité de l’auteure, ce qui est sûrement le cas, puisqu’elle s’exprime souvent par une imperfection assumée ou des déformations volontaires de ces portraits, on se demande si elle n’est pas plutôt une arcane sociale. Cette charge permanente d’avoir à rire de tout n’atteint-elle pas un but contraire ?

Une tristesse lourde traverse, sur ce thème, certaines séries outrancières, comme celle des clowns, qui sont déjà bien plombés avant qu’on ne les réinterprète, et qui peuvent être aussi inquiétants qu’un rire gras et forcé dans sa proposition. C’est peut-être cela de notre société que dit ce travail d’une personne isolée.

Courtesy de l'artiste et Metro Pictures, New York © 2020 Cindy Sherman Cindy Sherman

Untitled #414, 2003

Épreuve couleur chromogène

147.3 x 99.7 cm

Collection Fondation Louis Vuitton,

Paris.

Enfin, il faut bien la virtuosité de "l’essai" de Gérard Wajcman pour effacer la pénible lecture des textes précédents farcis au lacanisme, et confits de parisianisme. Désolant. Hormis ce faux départ, le catalogue est très bien fait, simple, lisible, il permet pour un prix raisonnable de pouvoir conserver chez soi une vue d’ensemble sur ce travail important en nombre et en sens. Les textes qui accompagnent chaque série sont sans snobisme, écrit avec la véritable envie d’être compris, ce qui, dans le monde des curateurs, est une périlleuse antinomie.

Pourquoi la fondation et l’artiste ont-ils choisi cette photographie de couverture et d’affiche ? Probablement parce que la comédienne fait encore mieux, en incarnant sur la même image deux personnages plutôt qu’un seul. N’est-ce pas réduire son travail à la qualité de ses trucages et nous à des observateurs des sept erreurs ? On se dit : non, c’est elle, les deux fois ? Cela ne se peut pas. Si ! Si ! C’est elle, alors c’est bien fait ! Ne risque-t-on pas de passer à côté de quelque chose ? Cela n’est pas certain, car la photo n’a pas vraiment d’intérêt. Ceci dit, ce type de performance est toujours saluée par le grand public. Plutôt que Clint Eastwood à qui on la comparait en introduction, n’est-elle pas plus proche d’Eddie Murphy qui jouait tous les rôles dans Docteur Dolittle, prenait les voix des hamsters, cochons et volatiles ? Quel beau souvenir humoristique !

Courtesy de l'artiste et Metro Pictures, New York © 2020 Cindy Sherman Cindy Sherman

Untitled #465, 2008

Épreuve couleur chromogène

163.8 x 147.3 cm

Collection privée, Paris.

A voir à la fondation Louis Vuitton, à lire de retour à la maison.