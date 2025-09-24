Classe moyenne - Antony Cordier - critique

Résumé : Mehdi a prévu de passer un été tranquille dans la somptueuse demeure de ses beaux-parents. Mais dès son arrivée, un conflit éclate entre la famille de sa fiancée et le couple de gardiens de la villa. Comme Mehdi est issu d’un milieu modeste, il pense pouvoir mener les négociations entre les deux parties et ramener tout le monde à la raison. Pourtant, tout s’envenime…

Critique : La lutte des classes a de l’avenir. Voilà le contexte dans lequel ce film d’Antony Cordier s’inscrit, mettant dos à dos une famille bourgeoise, très aisée, et une autre pour le coup beaucoup plus humble, vivant du RSA et du salaire au noir versé par les propriétaires de la villa sublime qu’ils entretiennent. Le conflit survient quand, à force d’humiliations, l’homme d’entretien, bourré comme un âne, se met copieusement à insulter ses patrons. La guerre et alors ouverte pour une heure trente minutes avec, pour toile de fond, la négociation de leur licenciement.

Classe moyenne est juste un film dingue qui ne se prive d’aucune fantaisie. Tout le monde pète allègrement un câble au milieu de paysages de vacances somptueux. Les armes sont sorties, au sens figuré et réel, et le spectateur comprend très vite que le drame va se précipiter dans le sang et la violence. Mais tout cela se met en place avec un sens véritable de la drôlerie et de la bonne humeur. La tension monte jusqu’au bouquet final mais sans jamais alourdir ou glacer le propos, dans la mesure où Antony Cordier assume qu’il s’agit avant tout d’une comédie.

Le film est porté par six personnages d’une grande théâtralité. Les acteurs qui les incarnent s’amusent à les rendre quasi caricaturaux et justement, c’est ce qui leur donne consistance et charme. On est bien loin du cinéma de la Nouvelle Vague mais dans le retour de ce qui fait la force du théâtre de Molière avec ses archétypes et son goût inimitable pour les oppositions de classe. Le personnage de Mehdi, issu des quartiers populaires, avocat brillant en fin d’études, constitue le trait d’union entre le couple aux accents aristocrates qui rassemble Élodie Bouchez et Laurent Lafitte, et celui aux faux airs prolo autour de Ramzy Bedia et Laure Calamy, en tentant de réconcilier les points de vue absolument irréconciliables.

On assiste ainsi à un délicieux jeu de massacre où les acteurs semblent prendre un plaisir infini. Ils ont en effet l’opportunité de jouer, de se laisser aller, jusqu’à frôler le grotesque. Le rire triomphe toujours avec ce qui aurait pu ressembler à un mauvais vaudeville. On retrouve dans cette bande, joyeuse et noire à la fois, ce qui a fait l’immense succès des comédiens du Splendid avec des pièces ou des films cultes comme Le père Noël est une ordure. Dire que Classe moyenne rentrera dans le panthéon des films cultes est peut-être excessif, mais son potentiel public est évident.

Quelle joie de voir un distributeur comme Tandem, qui ne figure pas parmi les figures de proue du cinéma, s’offrir les promesses d’un succès de salle. Classe moyenne est une œuvre conçue pour le seul plaisir des yeux et des oreilles. La mise d’Antony Cordier est si généreuse, si aboutie, que le spectateur a le sentiment d’être lui-même embarqué au milieu de ces paysages sublimes et cette villa tout aussi magnifique. On voudrait secouer les personnages, les pousser à la raison mais la fiction continue son chemin déterminé de drôlerie et de sarcasme.

L’humour noir est un art rare et difficile à réaliser, si l’on ne veut pas sombrer dans le gore ou le ridicule. Classe moyenne fait la démonstration que le cinéma d’auteur et d’humour en France a encore un bel avenir devant lui.