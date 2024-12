Coboye - Cécile - la chronique BD

Résumé : À travers des souvenirs en forme de gags, replongez dans l’insousciance de Cécile, la coboye de la campagne française, chercheuse d’orscargot et pilleuse des vergers des voisines !

Critique : Ce Coboye mal-orthographié, qui vient remplacer un plus attendu cow-girl, est un titre qui fleure bon la douce révolution. Cécile nous apporte ici un album sous la forme d’une autobiographie, peut-être d’autofiction dans ses débordements humoristiques, qui montre une jeune fille espiègle, roublarde, avide de nature et d’aventure. Elle donne quelques sueurs froides à sa mère, qui paraît habituée à ces inventions en tout genre (et qui concernent largement des escargots), une voisine ciblée et qui vient se plaindre, des amis qui doivent composer avec les frasques... Le format de planches en gags découpés souvent en quatre cases, parfois plus ou moins, rappellent un peu Le Petit Spirou pour son type de comique, dans la situation ou le geste notamment. Au-delà de cet aspect de garçon manqué assumé, c’est plutôt dans la conquête de l’espace extérieur qu’on insiste, même si l’amour maternel est également, mais plus discrètement, au cœur de l’ouvrage. Aussi ce que l’on retient, c’est un mélange de comique, d’indépendance et de joie, dans un cocon familial mis en avant.

© Delcourt / Cécile

Au niveau de la forme, c’est l’aquarelle qu’on retient le plus, car elle paraît relever, embellir, faire jaillir chaque moment, donnant à son héroïne non seulement une bouille mâtinée et sympathique, mais également cette tonalité de l’enfance. Le pastel domine tout, mais avec des couleurs naturelles comme le brun, le gris et le vert qui dominent mais qui se fondent admirablement. L’eau a altéré les pages comme les années, le papier a l’air vieilli (alors qu’il ne l’est pas), et le souvenir vient s’y coller d’une manière naturelle, et les éclats de rire, les sourires s’y jettent avidement, comme si l’autrice avait lancé à l’impression ses pensées, très subjectives mais très belles.

© Delcourt / Cécile

Dans une ambiance d’humour et d’amour nostalgiques, de rêves éveillés d’enfants à l’imagination débordante, Coboye pourrait bien lancer une nouvelle mode : celui d’un album non pas pour filles, mais pour tous les enfants qui veulent s’évader.