Collectionneuses, artistes et mécènes, Adèle de Rothschild, Jeanne et Madeleine Smith - Valérie Bougault - critique

0 personne

L'a lu 0 personne

Veut le lire

Résumé : Adèle de Rothschild, Jeanne Smith et Madeleine Smith-Champion vivent au tournant des XIXe et XXe siècles, entre Paris et Nogent-sur-Marne. Si la baronne de Rothschild et les sœurs Smith ne se sont jamais rencontrées, ces trois femmes partagent pourtant une aisance sociale, un goût certain pour les arts et une forme appuyée d’altruisme. Cette vision de la société les conduit à léguer leur fortune pour une œuvre philanthropique au service des artistes. Leur générosité a permis la création de deux fondations qui, depuis 1976, n’en forment plus qu’une : la Fondation des Artistes. Cet ouvrage raconte leurs histoires respectives, leurs goûts, leurs intuitions et leurs aspirations dans un monde en plein bouleversement, où elles entendent que la création joue son rôle.

Critique : Depuis 1976 en France, la Fondation des artistes constitue le plus important soutien financier de la production artistique, après le Centre National des arts plastiques. Derrière son histoire, née la fusion de deux autres fondations, il y a le destin de trois femmes issues de la haute bourgeoisie, amatrices d’art, elles-mêmes créatrices, pour deux d’entre elles. Ce sont ces parcours hors du commun qu’explore Valérie Bougault, à travers un ouvrage d’une grande précision biographique, historique, politique. Le propos est illustré d’une riche iconographie qui permet de s’immerger dans la société française, à partir du dix-neuvième siècle jusqu’à notre époque contemporaine.

Il s’agit de bien de saisir ce qui a pu conduire trois mécènes à soutenir la production artistique au point de léguer une grande partie de leurs biens à l’État pour soutenir la création. L’ouvrage débute par Adèle de Rothschild, membre d’une famille notoire, devenue veuve très jeune, qui mit son aisance sociale au service de son goût pour les arts, honorant ainsi la mémoire de son mari Salomon emporté par une congestion cérébrale, accumulant au fil des années une collection impressionnante. Valérie Bougault recontextualise son parcours, explore les jeunes années de cette femme dans un Francfort cultivé et polyglotte, évoque aussi l’attitude d’Adèle, sa générosité discrète, sa dilection pour le domaine artistique, comme une allégeance aux valeurs de la famille Rothschild. Cette passion trouvera son écrin, un hôtel particulier dans le huitième arrondissement de Paris dont la construction s’achève en 1878. Il est aujourd’hui administré par la Fondation des artistes.

Comme Adèle de Rothschild, Jeanne et Madeleine Smith ont soutenu toute leur existence la production artistique, fidèles à la figure de leur oncle Auguste Lesouëf, le frère de leur mère, un grand humaniste, qui fut également un voyageur impénitent et un collectionneur passionné. Mais les sœurs Smith ne se sont pas contentées pas du mécénat, chacune a pratiqué un art avec talent. Madeleine s’est adonnée à la peinture, formée par le célèbre peintre du Second Empire et de la Troisième République, Jean-Jacques Henner, avec qui elle se maria. De son côté, Jeanne a investi la photographie, et quelques-uns de ses clichés figurent dans l’ouvrage. Indéfectiblement liée à Madeleine et à son deuxième mari, l’historien Pierre Champion, Jeanne se mit d’accord avec sa sœur pour léguer leur vaste domaine de Nogent-sur-Marne et d’autres biens à l’État, dont des milliers de livres accumulés au sein d’une immense bibliothèque.

Aujourd’hui, la Fondation des artistes réunit la générosité des Smith et celle d’Adèle de Rothschild. Le livre constitue un très bel hommage à ces trois figures du mécénat, leur redonne vie de la plus belle des manières.

29 €

Reliure : Brochée avec rabats

Pages : 224

Illustrations : 150

Format : 19 x 26,5 cm

La chronique vous a plu ? Achetez l'œuvre chez nos partenaires ! En librairie





Et chez vos libraires en click & collect