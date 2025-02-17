Comprendre la Chine - Hiria Ottino - critique

Plonger au cœur d’un modèle politique et économique singulier
Le 24 février 2026
Il est des livres qui ne cherchent pas à séduire, mais éclairer. Comprendre la Chine – Ses valeurs politiques et économiques directrices appartient à cette catégorie rare : celle des essais qui prennent le temps d’expliquer, sans détour, ni caricature, un système souvent commenté mais rarement étudié en profondeur.
- Genre : Essai, Politique
- Nationalité : Française, chinoise
- Date de sortie : 17 février 2025
- Plus d'informations : Le site de l’éditeur
Résumé : Dans cet essai clair et structuré, Hiria Ottino propose une plongée au cœur des institutions politiques et du modèle économique chinois. De la Constitution au rôle du Parti communiste, en passant par la méritocratie administrative et l’économie socialiste de marché, l’ouvrage décrypte les fondements d’un système souvent commenté mais rarement expliqué en profondeur...
Critique : Hiria Ottino propose une exploration structurée des institutions chinoises et du modèle économique de la République populaire. L’ouvrage s’ouvre sur un constat frappant : la transformation fulgurante d’un pays marqué par la pauvreté au milieu du XXe siècle en puissance économique majeure du XXIe siècle. Cette trajectoire exceptionnelle sert de point d’entrée à une réflexion plus large : comment un tel développement a-t-il été rendu possible ?
L’essai détaille la Constitution, l’organisation territoriale, le rôle central du Parti communiste chinois, la méritocratie administrative ou encore les lignes directrices quinquennales. Loin d’un pamphlet idéologique, le livre s’appuie sur des documents officiels et adopte une démarche pédagogique, presque universitaire, qui permet au lecteur d’avancer pas à pas.
Ce qui frappe, c’est la cohérence interne du modèle décrit : un système où la planification, le pragmatisme et l’adaptabilité semblent constituer des piliers fondamentaux. Le lecteur peut ne pas partager toutes les analyses, mais ne peut ignorer la solidité de la construction argumentaire.
Dense mais accessible à qui s’intéresse aux enjeux géopolitiques contemporains, Comprendre la Chine s’adresse autant aux étudiants, aux entrepreneurs qu’aux lecteurs curieux de mieux saisir les équilibres du monde actuel. À l’heure où la Chine occupe une place centrale dans les débats internationaux, cet ouvrage offre des clés pour dépasser les idées reçues et entrer dans la complexité d’un modèle singulier.
Un livre exigeant, instructif, et résolument ancré dans son époque.
560 pages - 27 €
