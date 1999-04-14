Gloria - Sidney Lumet - critique

Résumé : Agacée, Gloria Swenson (Sharon Stone), sort de prison après trois d’incarcération. Elle est vêtue de la robe en lamé qu’elle portait lors de son incarcération.

Critique : Ce remake du film de John Cassavetes, également auteur du scénario, datant de 1980, n’était pas vraiment indispensable. De plus, malgré son talent, Sharon Stone ne peut pas faire oublier Gena Rowlands.

Sidney Lumet, alors en fin de carrière, lui aussi talentueux, nous livre ici un film policier moyen (il s’agissait d’une commande). Il transforme l’héroïne de 1980, distinguée et très bien éduquée, en bavarde aux vêtements voyants et au langage fleuri, qui n’a pas froid aux yeux. Si le personnage du gamin (Jean-Luke Figueroa), qu’elle va devoir supporter, est assez réussi, la bande de Kevin (Jeremy Northam) est plutôt caricaturale, voire risible dans un récit qui portant ne s’y prête guère. Quant à Sharon Stone, son personnage paraît trop affûté pour s’être laissé berner par son gangster de compagnon et ses sbires, jusqu’à accepter trois ans de prison pour ne pas les avoir dénoncés. Le côté "anti-maternel" de son personnage, est lui, par contre, rendu avec beaucoup plus de finesse.

Maintenant, Sidney Lumet est habile pour filmer un New York inattendu, plongeant souvent ses protagonistes dans la foule, donnant ainsi à son film des airs de documentaire.

À noter que George C. Scott, spécialiste des rôles du durs, faisait ici sa dernière apparition sur grand écran. Il est mort en septembre 1999, tout juste après la sortie de ce film.