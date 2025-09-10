Conjuring : L’heure du jugement - Michael Chaves - critique

Résumé : Alors qu’ils espéraient une nouvelle vie, Ed et Lorraine Warren se voient impliqués dans une dernière enquête…qu’ils n’auraient jamais dû accepter. Dans la maison de la famille Smurl, un mal ancien les attend. Un ennemi qu’ils croyaient à jamais enfoui... Découvrez comment les Warren ont affronté le cas le plus maléfique de leur carrière, inspiré de faits réels qui ont terrorisé l’Amérique.

Critique : Le savant équilibre entre le réel, le vraisemblable et l’imaginaire fait depuis toujours le succès de la franchise Conjuring. En effet, comme l’affiche le défend fièrement, le récit s’appuierait sur des éléments sortis de la réalité, d’autant plus que le générique final se ferme sur des images sorties de la vraie vie des chasseurs de fantômes, à l’image de chaque segment de la série. Le film de Michael Chaves essaye à son tour de retracer ce qui serait le dernier exploit du fameux couple exorciste, dont l’origine se trouve dans un miroir hanté qui a failli mettre à mal la grossesse de l’héroïne. Si le début paraît plutôt original, l’histoire faillit hélas à la mécanique du genre éprouvée depuis longtemps.

Il y a des films d’épouvante comme The Witch (2016) ou [REC] (2007) qui organisent l’effet de terreur à partir du point de vue de la caméra tenue à la main par un des protagonistes. Cette idée, maintenant fort usitée dans le cinéma d’horreur, a l’avantage de plonger le spectateur dans un univers qui pourrait être le sien. Conjuring : L’heure du jugement, c’est tout le contraire. Les décors, l’étalonnage situent d’emblée la fiction dans un monde qui a moins à voir avec la réalité que les studios de cinéma où le film a été tourné. Il n’y a donc aucune chance que le spectateur soit effrayé, étant conforté dans le fait qu’il regarde un film, mal ficelé, où les maisons ressemblent véritablement à de vulgaires espaces conçus à la va-vite en carton-pâte.

De temps en temps, à coup de musique angoissante, surgit le visage de la sorcière qui hante les pauvres habitants d’une maison. D’autres esprits malveillants apparaissent avec une hache à la main. On est donc dans un film d’horreur, il n’y a pas de doute. Mais Michael Chaves a juste oublié que la peur ne trouve pas ses racines dans ces apparitions fugaces et somme toute pas très flippantes, mais dans la nuance et la suggestion. Le réalisateur fait tout le contraire : les monstres débordent de méchanceté, avec leur fameux rictus qui fait le succès des films de clowns tueurs. Ils tuent gratuitement, sans raison. Et ils se dissipent dans les maisons comme ils sont apparus.

Mais finalement, tout cela relève du déjà-vu. On comprend qu’il s’agit du dernier volet avec le couple Warren, même si, apparemment, la fille et le gendre semblent prêts à prendre la relève. On n’espère pas, sauf si les scénaristes décident de renouveler en profondeur le concept depuis le premier volet en 2013 Conjuring : Les dossiers Warren qui était loin d’être mauvais. Tous les épisodes qui ont suivi répètent toujours le même cirque : une famille habitée par un démon que le couple d’exorcistes entreprend de combattre. C’est dire que le désuet aujourd’hui Poltergeist avait déjà tout compris du cinéma d’épouvante, avec l’humour en plus.

Conjuring : l’heure du jugement risque faire pschitt dans un contexte récent où les films d’horreur se succèdent semaine après semaine. On a encore en tête le très réussi Évanouis qui justement offre aux spectateurs une façon très inédite d’envisager le cinéma d’épouvante. On ne parle pas des deux heures quinze qui semblent durer une éternité, dans une fiction qui manque singulièrement de rythme. Voilà encore un long-métrage qui aura coûté beaucoup d’argent et dont le devenir semble déjà tout tracé, à l’instar des prétendus écrits polémiques de Lorraine et Ed Warren dont on n’a que faire.