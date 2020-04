Continuer - Joachim Lafosse - critique

Résumé : Sibylle, mère divorcée, ne supporte plus de voir son fils adolescent sombrer dans une vie violente et vide de sens. Elle va jouer leur va-tout en entraînant Samuel dans un long périple à travers le Kirghizistan. Avec deux chevaux pour seuls compagnons, mère et fils devront affronter un environnement naturel aussi splendide qu’hostile, ses dangers, son peuple… et surtout eux-mêmes !

Notre avis : La filmographie de Joachim Lafosse est marquée par son intérêt pour les relations humaines complexes. Son dernier long-métrage L’économie du couple étudiait avec intelligence et virtuosité les déchirures volcaniques d’une famille en pleine rupture. Après nous avoir confiné dans la chaleur d’un coquet appartement parisien, il nous emmène cette fois au grand air. Précisément au cœur du désert du Kirghizistan, constitué de chemins pierreux et de hautes parois montagneuses éclairées d’un soleil au bleu intense, dans un road movie âpre et peu original dont le but est de tenter de dénouer des rapports plus qu’enchevêtrés entre une mère et son fils.

© Kris De Witte. Tous droits réservés.

Pour cette expédition lointaine, Sybille (Virginie Efira) a vendu sa maison et mis entre parenthèse pour reprendre en main Samuel (Kacey Mottet-Klein) depuis trop longtemps à la dérive. Mais l’adolescent n’a que faire de ces sacrifices. Pour lui, ce voyage qu’on lui impose et dont il ne comprend pas les raisons, ressemble à une punition qui le pousse à déverser encore davantage sa haine envers sa mère, d’autant qu’elle n’a de cesse de l’entourer de gentillesse et de bonne humeur.

Le décor est sans nul doute le plus bel atout de cette promenade thérapeutique bien balisée. Tourné en plein hiver, à l’époque où la lumière est superbe, le film recèle de plans d’une beauté telle qu’ils nous laissent toucher du doigt le vent, le sable et l’immensité de ces espaces dont la rudesse renvoie immédiatement à l’état d’esprit des protagonistes.

© Kris De Witte. Tous droits réservés.

Ce n’est pourtant sans doute pas la perfection picturale d’une conférence filmée que le spectateur est venu chercher. Car il nous en faudra parcourir des kilomètres à pied ou à cheval sur des chemins caillouteux pleins d’un silence oppressant, au cœur d’une intrigue bien mince qui ne nous livre que tardivement et parcimonieusement quelques bribes sur les raisons de ce conflit familial. La rencontre avec des populations autochtones bienveillantes fait naître l’espoir d’un rebondissement ou mieux encore d’un enrichissement culturel. Mais au même titre que tout ce qui pourrait émettre une note de vie, elles se fondront dans le décor sans laisser de traces.

© Kris De Witte. Tous droits réservés.

Si Kacey Mottet-Klein se montre convaincant dans le rôle de ce personnage attachant qu’il nourrit de sa générosité, entre violence débridée et fragilité enfantine, Virginie Efira, que son teint hâlé et sa blondeur solaire dotent d’une féminité magnétique, insuffle une vérité poignante à cette mère déchirée. Leurs talents réunis réalisent le tour de force de nous réserver quelques beaux moments d’émotion que le choix d’un ton âpre et dépouillé semblait nous avoir définitivement confisqué. Quant à la mise en scène, d’une immobilité déconcertante, elle se concentre essentiellement sur la magnificence du lieu sans que jamais un événement, si ce n’est la menace d’enlisement de quelques chevaux ou l’irruption fugace de quelques maraudeurs à peine hostiles, ne vienne extirper le spectateur d’une torpeur qui le gagne peu à peu.

Un rendez-vous en terre inconnue à ranger au rayon des souvenirs périssables !