Correspondance 1939-1966 – André Breton et Julien Gracq - chronique livre

Le 5 novembre 2025

Bernard Vouilloux présente cette correspondance qui s’étale entre 1939 et 1966. Cette édition richement annotée permet de comprendre également le contexte et les événements auxquels font référence les deux écrivains. Ces lettres nous dévoilent aussi une autre facette de la personnalité d’André Breton.

