Coups de feu sur Broadway - Woody Allen - critique

Résumé : Dans les années 1920, un jeune auteur d’origine polonaise, David Shayne (John Cusack), qui rêve d’être le nouveau Eugene O’Neill, ne cesse de harceler son producteur, Julian Marx (Jack Warden) pour monter sa nouvelle pièce, qui va finir par lui trouver un financeur. Seulement celui-ci, Nick Valenti (Joe Vitelli) est un gangster notoire qui exige que sa petite amie, Olive Neal (Jennifer Tilly), une danseuse de revue, fasse partie de la distribution.

Critique : Le jeune David Shayne ne va pas être au bout de ses peines en acceptant les conditions d’un chef de la mafia pour pouvoir monter sa nouvelle pièce. Non seulement il va est imposé une mauvaise comédienne, mais de plus elle sera constamment accompagnée d’un garde du corps à la gâchette facile, Cheech (Chazz Palminteri).

Si Woody Allen se plaît ici à reconstituer la période de la prohibition et de ses gangsters, il reste clairement dans le registre de la comédie. Si les mafieux peuvent s’avérer dangereux, ils sont surtout ridicules. Le chef de la mafia veut absolument faire plaisir à sa petite amie, qui ne s’y connaît pas plus en théâtre que lui, joue faux, et en plus est affublée d’une voix aiguë tout à fait désagréable. Ça ne va pas être facile pour le jeune auteur et metteur en scène de confronter cette novice à Helen Sinclair (Dianne Wiest), une diva de la scène un peu sur le retour, qui peine à retrouver le succès. Et comme si ce n’était pas suffisant, le comédien retenu pour le rôle masculin principal, Warner Purcell (Jim Broadbent), est atteint d’une boulimie hors normes !

De plus, un élément tout à fait incroyable va venir d’abord compliquer puis aider cette mise en scène périlleuse : Cheech, le garde du corps, présent à toutes les répétitions, va faire des suggestions si pertinentes que David va les écouter, avec réticence d’abord, puis en les sollicitant ensuite. Mais Cheech, qui va gagner en assurance, va finir par prendre une décision si radicale qu’elle bouleversera la troupe au moment où elle arrive sur Broadway après une tournée dans le pays.

Mine de rien, le cinéaste, tout en récréant un New York ancien et idéalisé, sur un ton léger, se demande jusqu’où un artiste peut aller pour défendre son œuvre, sans y perdre son âme. Il en donnera une réponse tout à fait romantique.

Les acteurs sont au diapason avec notamment : John Cusack, sorte de double de l’auteur, aussi timide mais moins éloquent ; Dianne Wiest en diva qui surjoue autant dans la vie que sur la scène ; et Chazz Palminteri, gangster obtus que l’on pourrait croire tout droit sorti de chez Scorsese.

A noter dans un second rôle, le cinéaste Rob Reiner, en auteur maudit, qui se complaît dans cette situation en déclarant : "Mes pièces sont de l’art, elles sont faites tout spécialement pour ne pas être produites".