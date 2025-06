Crasse - Luna Carmoon - critique

0 personne

L'a vu 0 personne

Veut le voir

Résumé : Londres, 1984. Maria, âgée de sept ans, et sa mère vivent dans un monde bien à elles, tendre et singulier, tissé d’amour et de trésors amassés. Mais une nuit, tout bascule. Dix ans plus tard, Maria vit une vie paisible dans sa famille d’accueil quand un jeune homme plus âgé, Michael, fait irruption dans leur foyer, ravivant des blessures enfouies et brouillant la frontière entre magie et folie...

Critique : Tout est dans le titre. Rien de clean ici, et c’est voulu. La nourriture, le sexe, la violence, les poubelles : tout est méchamment entassé dans le quotidien de Maria. C’est le portrait insaisissable d’une jeune fille qui, enfant, n’a connu que sa mère, dans la crasse. Beau tour de force pour la jeune cinéaste que de rendre le désordre et la saleté la plus profonde aussi intimes. Là où Cate Blanchett ne revenait pas de son passé doré dans Blue Jasmine, Maria, traumatisée, ne parvient pas à construire une vie saine, loin des ordures et des objets accumulés, qui lui rappellent tant son enfance. Ce passé semblait bien loin pourtant, lorsque Maria vivait chez sa mère d’accueil depuis que sa mère biologique avait été internée. Mais le personnage de Joseph Quinn (Michael), anciennement gardé par cette même mère d’accueil, vient bouleverser son quotidien et lui rappeler des souvenirs grinçants. Crédits photo BBC Films Le film est un peu longuet au début, mais la rencontre avec Michael lui redonne un vrai souffle et mène à un jeu de séduction mêlé à des comportements puérils, bestiaux ou violents. Leur duo vacille ainsi entre une espèce de folie à deux qu’on n’oserait interrompre et un affrontement sexuel dérangeant. Le choix d’aborder un phénomène encore peu connu du grand public - le syndrome de Diogène - permet un nouveau traitement de l’intime, du traumatisme, de la communication et de la solitude que connaissent les personnes qui en sont touchées. C’est aussi ici la possibilité pour la réalisatrice de donner l’illusion d’un monde fictif pourtant bien réel dans la vie de Maria (un lieu de vie envahi d’objets de toute sorte) et de permettre aux comédiens un véritable exercice de jeu (les liens entre Michael et Maria étant essentiellement primitifs, dans tous les sens du terme). Le long métrage semble cependant parfois vouloir être irregardable seulement pour l’être, si bien que l’on finit épuisé par ces personnages. Mais cela n’enlève rien à son originalité et son intérêt. Il y a quelque chose à suivre dans ce cinéma de l’intime proposé par Luna Carmoon.

Galerie photos

Crédits photo BBC Films Crédits photo BBC Films Crédits photo BBC Films