Croc-Blanc - le test blu-ray

Résumé : Croc-Blanc est un fier et courageux chien-loup. Après avoir grandi dans les espaces enneigés et hostiles du Grand Nord, il est recueilli par Castor Gris et sa tribu indienne. Mais la méchanceté des hommes oblige Castor-Gris à céder l’animal à un homme cruel et malveillant. Sauvé par un couple juste et bon, Croc-Blanc apprendra à maîtriser son instinct sauvage et devenir leur ami.

Editeur : Wild Side Le film : Il y a bien quelque chose de séduisant dans cette nouvelle adaptation du célèbre roman de Jack London. Ce film d’animation aux couleurs souvent éclatantes ne cache pas qu’il s’adresse avant tout aux enfants, comme jadis l’adaptation de Randal Kleiser commandée par les studios Disney.

Dès lors, on ne s’étonnera pas de voir les aspects les plus durs de cette histoire lissés ou bien tout simplement gommés.

Mais il reste l’idée, présente tout du long, que la nature supposée violente des êtres humains ou des animaux est bien souvent la conséquence d’un environnement hostile. Croc Blanc - White Fang @ 2018 Superprod, Bidibul Productions, Big Beach, France 3 Cinéma Ainsi le réalisateur choisit de démarrer son film lorsque le chien-loup est déjà aux mains de Beauty Smith, s’apprêtant à combattre deux molosses dans une arène dédiée aux combats de chiens.

S’il coupe à l’instant fatidique pour revenir à la naissance du héros, c’est moins pour installer un suspense artificiel que pour montrer le parcours d’un petit chien qui au départ n’avait pas une once de violence dans son comportement.

Un joli conte qui sera donc compris par les plus jeunes, une histoire d’amitié bien sûr mais surtout de respect, respect pour les êtres vivants, pour l’environnement et la nature. Copyright 2018 SUPERPROD, BIDIBUL PRODUCTIONS, BIG BEACH, FRANCE 3 CINÉMA Les choix esthétiques des équipes créatives du film pourront parfois laisser perplexe l’œil habitué aux standards actuels de l’animation en 3D : des aplats de couleur comme des coups de pinceaux pour les fourrures ou les textures, des décors bien éclairés mais finalement parfois assez pauvres. Pourtant l’ensemble trouve sa cohérence et se laisse finalement regarder sans déplaisir. Les suppléments : Un entretien et une featurette sur la fabrication du film, c’est un peu léger et il manque peut-être du contenu plus ludique pour les plus jeunes qui sont pourtant la cible principale du film.

Un loup, un œuf et une pomme de terre : Entretien avec Stéphane Gallard, directeur artistique du film, qui décrit son travail, sa vision du film et des personnages. Il nous apprend ainsi que le film est un projet en développement depuis de nombreuses années et, lorsqu’il arrive dessus appelé par le producteur, il doit repartir sur d’autres bases graphiques. Intéressant, bien que le discours soit assez égocentrique.

La fabrication du film : module de 6 minutes dans lequel se succèdent le réalisateur, le producteur ou encore le directeur artistique, qui reviennent sur les choix artistiques du film et les techniques employées. L’occasion de voir un chien revêtir une combinaison de motion-capture, technique employée aussi pour les humains du film. L’image : L’image du blu-ray est effectivement splendide, les couleurs et les éclairages sont magnifiques mais justement, ce niveau de détail dessert peut-être les choix artistiques des créateurs, qui ne furent certes pas aidés par un budget serré, car ici le moindre défaut dans un décor ou sur un visage ne pardonne pas. Le son : Rien à dire sur le son, la piste Dolby Digital 5.1 restitue à merveille toutes les ambiances, les dialogues sont clairs et la belle musique de Bruno Coulais se déploie dans toute son amplitude.

