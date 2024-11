Croissant amoureux – Yasutoshi Kurokami – la chronique BD

Résumé : Dans un Japon marqué par le déclin démographique qui a ouvert ses portes à l’immigration pour trouver de la main d’œuvre, le lycéen Kurosawa Kodai tombe sous le charme d’une élève d’origine indienne, Bagavathy Tovarma. Mais cette dernière est victime de harcèlement en raison de son origine étrangère : à l’image du reste de la société, les élèves accueillent mal ces migrants. Avec l’aide de son ami Shoko Laten, Kurosawa Kodai tente de se rapprocher d’elle, et il est prêt à relever les défis les plus insensés pour cela !

Critique : Croissant amoureux est un OVNI comme l’excellent éditeur alternatif The Hoochie Coochie sait en proposer. Ce one-shot, qui adopte les caractéristiques et le format du manga, part d’un genre courant et très convenu au Japon – l’histoire de lycéens – pour construire un récit qui oscille entre l’absurde, la romance et la satire politique. Ce cocktail détonnant s’avère finalement convaincant. Au début du récit, Kurosawa Kodai – président du club de technologie du lycée – et Shoko Laten enchaînent les farces au grand dam de leur enseignant, envoyant un drone-chat sur des lycéennes qui harcèlent Bagavathy, créant une formule pour attirer les cafards… Les enseignants participent par ailleurs à la farce, en s’engageant dans un match de catch ou en suivant les idées farfelues de nos deux lycéens. Pour impressionner sa belle, Kurosawa Kodai se met en tête de participer à un concours d’avion, ce qui le conduit à construire en quelques semaines un engin, en mobilisant les ressources de son établissement. Véritable aventure humaine, la construction de l’avion donne lieu à de multiples péripéties.

© Yasutoshi Kurokami / The Hoochie Coochie

Mais derrière l’humour se déploie rapidement la satire sociale. Ce Japon futuriste (nous sommes en 2050) de Yasutoshi Kurokami est marqué par les inégalités sociales – l’une des filles qui harcèle Bagavathy vit dans une grande précarité, avec un père endetté –, le racisme et les conflits générationnels. Les lycéens apparaissent désœuvrés dans ce monde dominé par les plus anciens, si bien que Shoko Laten affirme qu’« il est ironique de constater que plus nous vivons longtemps, plus les choses empirent ». L’allusion aux problèmes bien réels du Japon contemporain, dominé par une classe politique vieillissante et marquée par l’importance sociale et démographique des personnes âgées, est transparente.

Le dessin au trait de Yasutoshi Kurokami – rehaussé d’aplats de noir – est somme toute assez géométrique dans sa représentation des décors, dans lesquels évoluent des personnages à l’allure dégingandée, et aux coupes originales – et, pour le coup, pas vraiment futuriste, sauf à considérer que la mode est un éternel recommencement.

Pour son premier album, Yasutoshi Kurokami bâtit une satire réjouissante du Japon contemporain et surprend son lecteur par le détournement d’un genre convenu. Une belle surprise.