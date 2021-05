Dans les angles morts - Shari Springer Berman et Robert Pulcini - critique

Résumé : George et Catherine Clare (James Norton et Amanda Seyfried) et leur fillette (Ana Sophia Heger) quittent Manhattan pour une petite bourgade de la vallée de l’Hudson. En fait, c’est surtout George qui a décidé ce départ pour briguer un.poste de professeur dans une prestigieuse université.

Critique : Cette fiction bien ficelée a le défaut d’avoir voulu miser sur deux genres en même temps. C’est côté pile et réussi, un drame familial sur la déliquescence d’un couple, et côté face, plus discutable, un film d’horreur avec sa fameuse maison hantée.

Le couple formé par George et Catherine est montré comme bancal dès les premières images. Lors d’une fête dans leur appartement new-yorkais, organisé pour annoncer leur départ, on sent que si George est tout à son bonheur de tout quitter pour prendre ce poste, il ne semble pas voir que Catherine est bien moins convaincue. Celle-ci, anorexique, va suivre son mari, puis très vite se rendre compte qu’il n’est pas facile de s’intégrer sans travailler a fortiori dans une maison au passé mystérieux.

La mise en place du drame qui couve est tout à fait convaincante, d’autant plus que deux garçons tournent bizarrement autour de la demeure. On comprend aussi que la situation de George n’est pas si claire que cela. Et puis, l’introduction d’un personnage fantomatique vient bouleverser le récit et le conduire vers des événements parallèles avec lesquels il est difficile d’adhérer. Et plus le film avance, plus les péripéties vont devenir invraisemblables.

Dommage, la mise en scène solide et l’interprétation tout en finesse des principaux protagonistes laissaient augurer le meilleur.