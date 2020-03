De Gaulle - la critique du film

Résumé : 1940 : La famille de Gaulle est réunie dans la maison familiale de Colombey-Les-Deux-Eglises. Charles (Lambert Wilson), colonel d’active doit rejoindre le front. Malgré les inquiétudes, les deux aînés (Félix Back et Lucie Rouxel) repartent pour Paris pour poursuivre leurs études. Yvonne (Isabelle Carré) reste à Colombey avec Mlle Potel (Catherine Mouchet), leur gouvernante, et leur petite dernière, enfant "mongilienne", Anne (Clémence Hittin).

Notre avis : Si le film s’appelle "De Gaulle", il ne s’attache en fait qu’à une toute petite partie, mais primordiale, de la vie du célèbre militaire. L’action se concentre sur le mois de juin 1940, entre le moment où Charles de Gaulle promu général rejoint le gouvernement et son départ pour Londres, où il prononcera son fameux appel du 18 juin sur les ondes de la BBC.

Parallèlement, on suit le parcours de son épouse Yvonne et de leurs enfants sur les routes de l’exode vers le Loiret, puis en Bretagne, et finalement sur un bateau en partance pour la Grande-Bretagne.

On assiste au plus classique des biopics qui célèbre les qualités exemplaires d’un personnage. Ici, en l’occurrence, le général de Gaulle, droit dans ses bottes, qui sera le seul à prendre la bonne décision politique, contre tous ou presque. C’est historiquement en partie vrai, mais la réalité a probablement été un peu plus complexe : s’il y avait une part d’abnégation chez le militaire, le film oublie complètement l’ambition et l’opportunisme qui n’ont pas manqué aussi de guider l’homme politique en devenir. Yvonne, acquise à son mari, est dans le long métrage un soutien (surtout épistolaire) sans faille et qui songe principalement à protéger leur jeune fille handicapée. Elle n’exprime jamais le moindre doute, bon !

S’il ne lui manque pas un bouton de guêtres, le film aurait sûrement gagné à moins de manichéisme et de simplisme. Côté interprétation, Lambert Wilson ne se sort pas mal de ce rôle écrasant. Toutefois, c’est Isabelle Carré qui touche le plus avec sa douceur et sa simplicité.

Cette ode à l’homme illustre à un moment crucial de sa vie ne s’embarrasse pas de nuances et ne manquera pas de ravir les nostalgiques du Général. Mais pour le grand film historique, on repassera !