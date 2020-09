Tout contre elle - Gabriel Le Bomin - critique

Résumé : Hélène Dewallon est une femme riche et séduisante, mariée à un PDG lyonnais aux velléités politiques, qu’elle trompe. Un après-midi, son amant décède accidentellement dans ses bras. Prise de panique, elle fuit l’appartement en oubliant son sac. La femme de ménage du défunt, Alice, le trouve et contacte Hélène. Cette dernière va bientôt faire l’objet d’un bien étrange chantage de la part d’Alice…

Critique : Une femme aux gestes affolés, comme ivre, dévale les escaliers d’un immeuble et disparaît dans une clarté laiteuse qui semble la métaphore de son trouble. Une autre arrive dans le même lieu, ouvre la porte d’un grand appartement où elle fait habituellement le ménage, découvre le cadavre d’un homme jeune. La caméra glisse lentement en privilégiant les profondeurs de champ, dans une certaine tradition du thriller, qui s’accommode aussi de la violence des rapports sociaux. Par un hasard ironique dont Hitchcock aurait volontiers fait son miel (une pochette oubliée), la femme de ménage dispose d’un pouvoir considérable sur l’élégante bourgeoise, qui craint d’être accusée pour la mort de son amant, outre que l’enquête risque fort de faire éclater au grand jour son aventure extra-conjugale et le vernis des apparences si convenables, lorsqu’on est un mari modèle, dirigeant d’un grand laboratoire pharmaceutique, accessoirement en campagne pour les élections législatives, adepte monomaniaque du "vivre-mieux".

Dès les premières minutes, les enjeux sont fixés et mobilisent l’attention du spectateur. La rencontre entre les deux femmes dans l’ambiance festive d’un bowling provoque des interrogations multiples : Alice, l’employée de maison, qui restitue le précieux objet à son propriétaire, est-elle conforme à son sourire généreux et à son désintérêt apparent ? Hélène ne prend-elle pas un peu trop vite pour un chantage l’attitude de son interlocutrice ? Une ambiguïté naît de cette configuration très chabrolienne, où la violence des rapports de classes est l’occasion d’un portrait au vitriol de la bourgeoisie provinciale, dans une atmosphère de paranoïa généralisée. Le jeu du chat et de la souris permet des séquences intéressantes, avec un crescendo qui donne au téléfilm toutes les caractéristiques du thriller psychologique.

Dans le rôle d’un abruti autosatisfait, qui ne voit rien et ne comprend rien, Patrick Timsit est très convaincant, tout comme Astrid Whettnall, dont l’interprétation rend crédible son personnage de femme piégée.

Mais c’est surtout Sophie Quentin qu’on retient. Elle apporte une superbe densité à son personnage équivoque, sorte de version féminine du fameux Harry de Dominik Moll. On laisse aux spectateurs le soin de découvrir le reste, plutôt réussi, même si certains dialogues ont tendance à parasiter l’immanence des situations, même si certains effets de mise en scène sont de trop.

Plus sec, plus hiératique, Tout contre elle aurait été excellent de bout en bout. Il reste un téléfilm de bonne facture, qui chemine vers une tragédie certes attendue, mais lourde de sens.