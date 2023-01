Twin Sisters - Ben Sombogaart - critique

Résumé : Allemagne années 1920. Deux sœurs jumelles vont être séparées à la mort prématurée de leurs parents. Lotte part vivre chez de riches parents néerlandais, quand reste au pays et se retrouve chez d’autres parents, des fermiers pauvres et frustes.

Critique : Le film est adapté d’un livre éponyme de la Néerlandaise Tessa de Loo, datant de 1993, et qui obtint un grand succès. Si le récit comporte tous les ingrédients du mélodrame, il réussit s’en démarquer habilement. Tout est en place pour que les deux sœurs soient empêchées de se retrouver : les deux familles qui se détestent, la grande Histoire qui va séparer les deux nations pendant plus de dix ans, et les propres convictions des filles qui vont très vite diverger : l’une restée en Allemagne, adoptant les thèses nazies, et la seconde aux Pays-Bas, devenant farouchement opposée et fréquentant par ailleurs une famille juive.

Malgré ce canevas simple et un peu manichéen, on est happé par le destin croisé des deux sœurs, pour qui le sort s’acharne à retarder les retrouvailles. Et quand celles-ci auront lieu une première fois, leurs différences de culture de de convictions seront trop importantes pour qu’elles se comprennent, elles qui étaient si fusionnelles dans leur tendre enfance.

Une œuvre certes romanesque, mais qui n’élude pas les horreurs de la guerre, et a aussi le mérite de montrer comment des individualités à priori similaires peuvent être influencées , voire modifiées, par le milieu et la société où elles évoluent.

Le film a obtenu le Veau d’Or 2003 du meilleur long métrage (équivalent néerlandais des César) et était en lice pour l’Oscar 2004 de meilleur film en langue étrangère (finalement remis au film canadien Les invasions barbares de Denys Arcand).